دادستان قشم توقیف در استان هرمزگان از توقیف شناور حامل ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آبهای خلیج فارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، عبدالرزاق نریمانی گفت: به دستور مقام قضایی، مأموران فرماندهی دریابانی شهرستان قشم پس از شناسایی یک فروند شناور حامل سوخت قاچاق در آبهای خلیج فارس، نسبت به توقیف آن اقدام کردند.
وی افزود: در بازرسی از این شناور ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.
نریمانی گفت: برای ناخدا و خدمه این شناور پروندهای به اتهام قاچاق سازمانیافته سوخت تشکیل شده و متهمان با صدور قرار تأمین کیفری در بازداشت به سر میبرند.
دادستان قشم گفت: مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق سوخت از اولویتهای مهم و مورد پیگیری مستمر در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است و بر این اساس، برخورد و مقابله دستگاه قضایی با قاچاقچیان سوخت به صورت قاطع و بی امان ادامه خواهد یافت.
نریمانی افزود: با اجرای طرح کنترل و نظارت بر توزیع سوخت و ایجاد تمرکز در اقدامات دستگاههای متولی، شاهد کارآمد سازی نظارتها و تشدید برخورد با متخلفان هستیم که این موضوع، سامان دهی عرضه سوخت و کنترل هوشمند مصرف را در پی داشته است.