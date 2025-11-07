به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، عبدالرزاق نریمانی گفت: به دستور مقام قضایی، مأموران فرماندهی دریابانی شهرستان قشم پس از شناسایی یک فروند شناور حامل سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس، نسبت به توقیف آن اقدام کردند.

وی افزود: در بازرسی از این شناور ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.

نریمانی گفت: برای ناخدا و خدمه این شناور پرونده‌ای به اتهام قاچاق سازمان‌یافته سوخت تشکیل شده و متهمان با صدور قرار تأمین کیفری در بازداشت به سر می‌برند.

دادستان قشم گفت: مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق سوخت از اولویت‌های مهم و مورد پیگیری مستمر در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است و بر این اساس، برخورد و مقابله دستگاه قضایی با قاچاقچیان سوخت به صورت قاطع و بی امان ادامه خواهد یافت.

نریمانی افزود: با اجرای طرح کنترل و نظارت بر توزیع سوخت و ایجاد تمرکز در اقدامات دستگاه‌های متولی، شاهد کارآمد سازی نظارت‌ها و تشدید برخورد با متخلفان هستیم که این موضوع، سامان دهی عرضه سوخت و کنترل هوشمند مصرف را در پی داشته است.