برگزاری همایش «نقش روابط عمومیها در پیشگیری از جرایم سایبری» فردا در قم
همایش تخصصی «نقش روابط عمومیها در پیشگیری از جرایم سایبری» فردا شنبه ۱۷ آبان در محل استانداری قم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،
همایش تخصصی «نقش روابط عمومیها در پیشگیری از جرایم سایبری»،به همت اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری قم و با مشارکت پلیس فتا استان و شهرداری قم، ساعت ۸ تا۱۰ صبح فردا شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ با حضور روابط عمومی دستگاههای مختلف اداری و اجرایی استان قم، در محل سالن کرامت استانداری قم برگزار خواهد شد.
در این همایش، مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استاندار قم، مرتضی رحماننیای معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم و سرهنگ فرازپور فرمانده پلیس فتا استان قم به سخنرانی خواهند پرداخت.
بر اساس برنامهریزی اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری قم، روابط عمومیهای حاضر در این همایش، گواهینامه شرکت در این همایش تخصصی را دریافت خواهند کرد.