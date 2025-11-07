به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همایش تخصصی «نقش روابط عمومی‌ها در پیشگیری از جرایم سایبری»،به همت اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم و با مشارکت پلیس فتا استان و شهرداری قم، ساعت ۸ تا۱۰ صبح فردا شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ با حضور روابط عمومی دستگاه‌های مختلف اداری و اجرایی استان قم، در محل سالن کرامت استانداری قم برگزار خواهد شد.

در این همایش، مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استاندار قم، مرتضی رحمان‌نیای معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم و سرهنگ فرازپور فرمانده پلیس فتا استان قم به سخنرانی خواهند پرداخت.

بر اساس برنامه‌ریزی اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم، روابط عمومی‌های حاضر در این همایش، گواهینامه شرکت در این همایش تخصصی را دریافت خواهند کرد.