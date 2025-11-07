پخش زنده
استاندار هرمزگان با صدور دستوری ویژه، فرماندار شهرستان بندرعباس و رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان را مأمور بررسی فوری وضعیت آمبولانس دریایی و زیرساختهای درمانی جزیره هرمز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در پی دریافت گزارشهایی درباره کمبود امکانات اورژانسی و مشکلات انتقال بیماران از جزیره هرمز به مرکز استان، بر ضرورت رسیدگی سریع به این مسئله تأکید کرد و با صدور دستوری ویژه، احمد پویافر فرماندار شهرستان بندرعباس و پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان را مأمور بررسی فوری وضعیت آمبولانس دریایی و زیرساختهای درمانی جزیره هرمز کرد.
وی در این دستور خواستار حضور میدانی فرماندار بندرعباس و رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در جزیره هرمز و ارائه گزارشی جامع از وضعیت تجهیزات درمانی، نیروهای پزشکی و وضعیت ناوگان امدادی بهویژه آمبولانس دریایی شد.
استاندار هرمزگان ضمن تأکید بر اهمیت تأمین امنیت سلامت ساکنان جزیره هرمز افزود: سلامت مردم خط قرمز مدیریت استان است و هیچ کمبودی در حوزه درمانی جزایر نباید مانع خدمترسانی فوری و مؤثر شود.
در ادامه، مقرر شد کارگروهی ویژه با محوریت فرمانداری بندرعباس و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی، شبکه بهداشت و دیگر دستگاههای خدمات رسان تشکیل شود تا ضمن ارزیابی دقیق نیازها، پیشنهادهای اجرایی برای ارتقای خدمات درمانی و امدادی جزیره هرمز را در کوتاهترین زمان به استانداری ارائه کند.