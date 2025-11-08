به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، امیر سعید ایروانی، در نامه‌های رسمی جداگانه به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و مایکل عمران کانو رئیس دوره‌ای شورای امنیت درباره سخنان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نقش مستقیم این کشور در تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی علیه کشورمان افزود: این امر همچنین حق ذاتی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را در پیگیری تمامی مجاری حقوقی بین‌المللی موجود برای تضمین پاسخ‌گویی کامل آمریکا و مقامات آن، و مطالبه جبران کامل خسارات از جمله پرداخت غرامت طبق موازین حقوق بین‌الملل در قبال جان‌باختگان، مجروحان و کلیه خسارات و زیان‌های وارده به جمهوری اسلامی ایران و مردم آن، بار دیگر مورد تأکید قرار می‌دهد.

متن کامل این نامه رسمی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد به این شرح است:

مایلم توجه جنابعالی و اعضای شورای امنیت را به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا جلب نمایم؛ اظهاراتی که وی در آن به‌صورت صریح و علنی، رهبری و مسئولیت ایالات متحده را در قبال دوازده روز اقدامات تجاوزکارانه و جنگ جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ ۱۳ لغایت ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، مورد اذعان قرار داده است. پنج‌شنبه مورخ ۶ نوامبر ۲۰۲۵، ترامپ در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار داشت: «حمله اول را]رژیم [ اسرائیل انجام داد. حمله خیلی، خیلی قدرتمندی بود]و [ شخصاً فرماندهی‌اش را بر عهده داشتم.» وی در ادامه افزود: «زمانی که]رژیم [ اسرائیل نخستین حمله را علیه ایران انجام داد، روز بزرگی برای اسرائیل]ی‌ها بود؛ چراکه آن حمله بیش از مجموع سایر حملات خسارت وارد کرد.»

این اظهارات، دلیلی آشکار و انکارناپذیر بر مشارکت مستقیم، راهبری و مسئولیت فرماندهی ایالات متحده در طراحی، هدایت و تسهیل تجاوز نظامی غیرقانونی رژیم صهیونیستی است. این تجاوزات جنایتکارانه که نقض فاحش و جدی بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، اصول آمره منع تهدید یا توسل به زور علیه دولت‌های مستقل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شوند، منجر به تلفات متعدد غیرنظامیان، تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی و وارد آمدن خسارات جدی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران گردید.

علاوه بر این، اعتراف صریح رئیس‌جمهور آمریکا درخصوص نقش رهبری و مشارکت مستقیم کشورش در تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از نخستین روز، به‌روشنی و بدون هیچ‌گونه ابهام، بطلان اظهارات پیشین وزیر امور خارجه ایالات متحده در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ را برملا می‌سازد؛ اظهاراتی که طی آن مارکو روبیو با دغل‌کاری مدعی شده بود: «ما در حملات علیه ایران دخالتی نداریم و اولویت اصلی ما حفظ امنیت نیرو‌های آمریکایی در منطقه است.»

نظر به اینکه این اعتراف جنایتکارانه از سوی عالی‌ترین مقام ایالات متحده، دلیلی روشن، دارای آثار حقوقی بین‌المللی و انکارناپذیر در اثبات مسئولیت و تقصیر بین‌المللی آمریکا نسبت به این اعمال تجاوزکارانه به‌شمار می‌رود، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به‌طور کامل و مشترک مسئول تجاوزات خود و پیامد‌های ناشی از آن، از جمله کشتار انسان‌های بی‌گناه، تخریب گسترده اموال و زیرساخت‌های غیرنظامی، و هدف قرار دادن عامدانه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران می‌باشند. این امر همچنین حق ذاتی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را در پیگیری تمامی مجاری حقوقی بین‌المللی موجود برای تضمین پاسخ‌گویی کامل آمریکا و مقامات آن، و مطالبه جبران کامل خسارات از جمله پرداخت غرامت طبق موازین حقوق بین‌الملل در قبال جان‌باختگان، مجروحان و کلیه خسارات و زیان‌های وارده به جمهوری اسلامی ایران و مردم آن، بار دیگر مورد تأکید قرار می‌دهد.

موجب امتنان خواهد داشت چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.

موقع را مغتنم شمرده، احترامات فائقه را تجدید می‌نماید.