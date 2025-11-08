به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهر ستان رودان گفت: این طرح با توجه به فصل کوچ عشایر و حضور دام‌های اهلی در طبیعت و برای پیشگیری از انتقال بیماری به حیات وحش اجرا شد.

ارسلان ساعدپناه افزود: طرح واکسیناسیون دام‌های اهلی هم در روستا‌ها و مناطقی که در تعارض با حیات وحش هستند با همکاری دامپزشکی در حال اجراست.

وی گفت: طبیعت دوستان در صورت مشاهده هرگونه ناملایمات زیست محیطی (تلف شدن حیوانات وحشی، مشاهده آلایندگی در طبیعت و واحد‌های صنعتی) با سامانه ۱۵۴۰ و یا نزدیکترین اداره محیط زیست تماس بگیرند.