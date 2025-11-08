پخش زنده
امروز: -
ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان آبشخورهای حیات وحش در این شهرستان را ضدعفونی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهر ستان رودان گفت: این طرح با توجه به فصل کوچ عشایر و حضور دامهای اهلی در طبیعت و برای پیشگیری از انتقال بیماری به حیات وحش اجرا شد.
ارسلان ساعدپناه افزود: طرح واکسیناسیون دامهای اهلی هم در روستاها و مناطقی که در تعارض با حیات وحش هستند با همکاری دامپزشکی در حال اجراست.
بیشتر بخوانید؛ واکنش محیطزیست هرمزگان به کشتن الاغها
وی گفت: طبیعت دوستان در صورت مشاهده هرگونه ناملایمات زیست محیطی (تلف شدن حیوانات وحشی، مشاهده آلایندگی در طبیعت و واحدهای صنعتی) با سامانه ۱۵۴۰ و یا نزدیکترین اداره محیط زیست تماس بگیرند.