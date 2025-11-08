پخش زنده
مرمت و احیای آبانبار تاریخی شهر بندر خمیر با همکاری بخش خصوصی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بندرخمیر گفت: این بنا پس از مرمت، با کاربری جدید بهعنوان کافه، گالری و کتابخانه استفاده میشود.
عباس درخور گفت: آبانبار تاریخی خمیر با حفظ هویت و معماری اصیل خود بازسازی میشود.
وی افزود: هدف اصلی این طرح، حفظ اصالت بنا و ایجاد محیطی پویا برای حضور مردم و گردشگران در قلب بافت تاریخی شهر است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بندرخمیر گفت: بناهای تاریخی از ارزشمندترین یادگارهای گذشتگان هستند و با مرمت اصولی و مقاومسازی میتوان آنها را برای نسلهای آینده حفظ و احیا کرد.