\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062d\u0630\u0641 \u06a9\u0627\u0631\u062a \u0647\u0627\u06cc \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632 \u0628\u0627 \u0645\u062a\u0646 \u0641\u0631\u0646\u06af\u06cc \u062a\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0644\u061b \u063a\u0632\u0644 \u062a\u0627\u0632\u0647 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0648 \u0648\u0627\u0698\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0646\u06af\u06cc \u06a9\u0647 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u067e\u0627\u06cc \u062b\u0627\u0628\u062a \u0635\u062d\u0628\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0627\u0646\u062f\u060c \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0645\u0639\u06cc\u0627\u0631 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f.\n