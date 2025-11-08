«موشک گمشده باقرآباد» داستان موشک عمل‌نکرده‌ای است که در جریان دفاع هشت ساله مردم ایران بر منطقه باقرآباد فرود می‌آید و مردم محل را به جست‌و‌جو برای یافتن این پرتابه دشمن وامی‌دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این داستان را انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب یک کتاب ۳۲ صفحه‌ای به قلم حبیب یوسف‌زاده برای نوجوانان ۱۵ سال به‌بالا منتشر کرده است.

آقا رجبعلی قهرمان این داستان طنزآمیز، مزرعه‌ای دارد که در آن کدو و کاهو و تربچه کاشته است و روز‌ها هم با چرخ‌دستی‌اش به جان کوچه‌های محله می‌افتد و اسباب‌واثاثیه کهنه جمع‌آوری و خرید و فروش می‌کند. ناگهان نگاه‌ها به شیئی نورانی دوخته می‌شود که مثل گلوله آتشین بزرگی از طرف پالایشگاه به آسمان باقرآباد نزدیک شد. عده‌ای با انگشت به یک دیگر نشانش دادند و بی‌اختیار فریاد زدند: «موشک! موشک...! اوناهاش!‌ای وای! خدایا، خودت رحم کن!» و داستان فرود این موشک ماجرا‌هایی را برای او و اهالی محل به وجود آورده است.

کتاب «موشک گمشده باقرآباد» یکی از کتاب‌های مجموعه‌ای است که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به تازگی انتشار آن را با عنوان «در جنگ چه گذشت» با دبیری مژگان بابامرندی آغاز کرده است.

این مجموعه که تاکنون سه اثر آن از سوی کانون منتشر شده شامل داستان‌هایی کوتاه از دفاع مقدس هشت‌ساله مردم ایران در برابر تجاوز وحشیانه رژیم بعثی عراق است.

«روز حمله گرگ» نوشته یوسف قوجق و «رادیو ترانزیستوری» نوشته داریوش عابدی دو کتاب دیگر این مجموعه تاکنون منتشر شده و چهار عنوان دیگر با عنوان‌های «تاب‌بازی در آسمان» نوشته منیره هاشمی، «کوچه‌های شلوغ» نوشته مهناز فتاحی، «این خانه خانه ماست» نوشته عالمه میرشفیعی و «خرما‌ها را بلد نیستم حساب کنم» نوشته مژگان بابامرندی در دست انتشار است.

«موشک گمشده باقرآباد» با شمارگان دوهزار نسخه در فروشگاه‌های عرضه محصولات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دیگر کتاب‌فروشی‌های کشور، هم‌چنین فروشگاه اینترنتی آن به نشانی digikanoon.ir در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.