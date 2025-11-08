پخش زنده
ماموران یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان چهار متخلف زنده گیر پرندگان شکاری را در غرب استان دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: این متخلفان در شهرستانهای بندرلنگه و پارسیان دستگیر شدند.
کاظم شریفی افزود: از متخلفان یازده بهله دلیجه، یک بهله لیل، ۳۹ قطعه قمری و ۳۸ رشته تور کشف و ضبط شد.
وی گفت: همچنین ۸۸ باب کوخه نیز در این شهرستانها تخریب شد.
طبیعت دوستان در صورت مشاهده هرگونه تخلفات زیست محیطی میتوانند با سامانه ۱۵۴۰ تماس بگیرند.