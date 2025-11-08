به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: این متخلفان در شهرستان‌های بندرلنگه و پارسیان دستگیر شدند.

کاظم شریفی افزود: از متخلفان یازده بهله دلیجه، یک بهله لیل، ۳۹ قطعه قمری و ۳۸ رشته تور کشف و ضبط شد.

بیشتر بخوانید: واکنش محیط‌زیست هرمزگان به کشتن الاغ‌ها

وی گفت: همچنین ۸۸ باب کوخه نیز در این شهرستان‌ها تخریب شد.

طبیعت دوستان در صورت مشاهده هرگونه تخلفات زیست محیطی می‌توانند با سامانه ۱۵۴۰ تماس بگیرند.