نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی از پیشبینی اعتبار ۶۰۰ میلیون تومانی برای اجرای برنامههای فرهنگی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به جایگاه فرهنگی این شهرستان گفت: لنگرود از نخستین مناطق پیشقدم در تشکیل انجمن مفاخر است و در اجرای قانون و حرکتهای فرهنگی بزرگ، سابقهای درخشان دارد.
مهرداد لاهوتی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین فرهنگی افزود: دستگاههای متولی امور فرهنگی باید هماهنگ با سیاستگذاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حرکت کنند، زیرا این وزارتخانه مرجع اصلی سیاستگذاری فرهنگی کشور است.
وی همچنین با اشاره به اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه فرهنگ، اضافه کرد: باید اهداف قانونگذار و مسیر پیشرفت شهرستان در امور فرهنگی مشخص شود تا بتوانیم برای تولید و برگزاری برنامههای هنری در چارچوب قانون حرکت کنیم.
نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی از پیشبینی ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرای برنامهها فرهنگی در این شهرستان خبر داد و گفت: این هزینه از اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارائه اسناد مالی برای هزینهها، پرداخت میشود.
مهرداد لاهوتی با قدردانی از تلاشهای فرهنگی هنری مسئولان شهرستان، افزود: وجود نخبگان، هنرمندان و مفاخر در لنگرود مایه افتخار است و امیدواریم با همکاری و همدلی، مسیر رشد فرهنگی این شهرستان با قدرت ادامه یابد.
فرماندار شهرستان لنگرود هم هدف از برگزاری این آئین را پاسداشت جایگاه علمی استاد ابراهیمزاده معبود دانست و گفت: این همایش که ۶ آذر امسال برگزار میشود، فرصتی خوبی برای تجلیل از استاد ابراهیمزاده معبود یکی از مفاخر برجسته علمی کشور است که نام وی در حوزه علوم گیاهی در کشور و شهرستان میدرخشد.
یوسف گلشن افزود: با برگزاری چنین مراسمی، ضمن معرفی نخبگان شهرستان و ارتقای سرمایه فرهنگی و علمی منطقه، برای نسل جوان الهام بخش خواهد بود.
دکتر حسن ابراهیمزاده معبود متولد ۱۳۱۴ در لنگرود، دارای دکتری زیستشناسی از دانشگاه پاریس و عضو هیأت علمی دانشکده علوم دانشگاه تهران است که با عناوین پدر علم فیزیولوژی گیاهی ایران، رئیس انجمن زیستشناسی ایران و عضو دایم فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران شناخته میشود.
وی تاکنون ۲۳ جلد کتاب تألیف و ترجمه و بیش از ۱۳۲ مقاله علمی بینالمللی و ۱۲۱ مقاله داخلی منتشر کرده و راهنماییِ تدوین بیش از ۷۰ پایان نامه کارشناسی ارشد و ۳۰ رساله دکتری را برعهده داشته است.
سه جلد از کتابهای او بهعنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شده است.
پژوهشگر برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۱۳۸۵)، استاد کرسی زیستشناسی یونسکو در ایران (۱۳۷۳ تا ۱۳۹۱)، استاد ممتاز دانشگاه تهران، برنده جایزه علامه طباطبایی (۱۳۹۲) و چهره ماندگار زیستشناسی در نخستین همایش چهرههای ماندگار (۱۳۸۰) از دیگر افتخارات این دانشمند معاصر است.