بیش از ۳ هزار و ۴۷۷ تن انواع کود شیمیایی در هشت ماه گذشته خریداری و بین بهره‌ برداران بخش کشاورزی توزیع شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی فیروزه گفت: کود‌های شیمیایی به عنوان ابزاری برای افزایش تولید استفاده می‌ شوند و با رفع کمبود عناصر غذایی خاک و مدیریت صحیح، می‌ توان تولید را تا حد امکان افزایش داد.

حسن کلیدری به کشاورزان توصیه کرد: کشت پاییزه را با استفاده از کود‌های پایه انجام دهند.

کلیدری افزود: از این مقدار کود حمل شده شامل: ۲۹۳۶ تن اوره، ۲۵۶ تن فسفات و ۲۸۵ تن پتاس است که معادل ۷۴ درصد سهمیه شهرستان می‌ب اشد و تلاش برای جذب باقیمانده کود با جدیت ادامه دارد.



