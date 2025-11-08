پخش زنده
بیش از ۳ هزار و ۴۷۷ تن انواع کود شیمیایی در هشت ماه گذشته خریداری و بین بهره برداران بخش کشاورزی توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی فیروزه گفت: کودهای شیمیایی به عنوان ابزاری برای افزایش تولید استفاده می شوند و با رفع کمبود عناصر غذایی خاک و مدیریت صحیح، می توان تولید را تا حد امکان افزایش داد.
حسن کلیدری به کشاورزان توصیه کرد: کشت پاییزه را با استفاده از کودهای پایه انجام دهند.
کلیدری افزود: از این مقدار کود حمل شده شامل: ۲۹۳۶ تن اوره، ۲۵۶ تن فسفات و ۲۸۵ تن پتاس است که معادل ۷۴ درصد سهمیه شهرستان میب اشد و تلاش برای جذب باقیمانده کود با جدیت ادامه دارد.