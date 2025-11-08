موزه حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی ظرفیت تبدیل به یک موزه فرا ملی را دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، سردار سرتیپ پاسدار بهمن کارگر در آیین تکریم و معرفی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت خراسان رضوی گفت: مردم خراسان در هشت سال دفاع مقدس و بعد از جنگ تحمیلی دین خود را به ایران و نظام ادا کردند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت افزود : هر ساله بیش از ۳۰ میلیون زائر به مشهد مقدس سفر می کنند و این ظرفیت بالایی است تا موزه آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در خراسان به یک موزه فرا ملی تبدیل شود.

وی گفت: پیروز واقعی در دفاع مقدس و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مردم، رهبری و قدرت نظامی کشور بود و این قدرت را دشمنان جمهوری اسلامی ایران متوجه شدند و اگر بخواهند دوباره شیطنت کنند ضربه سهمگین تری خواهند خورد.

سردار کارگر افزود: این قدرت باید در جایی ثبت و نشر داده شود و دو وظیفه ضبط و ثبت آثار جنگ تحمیلی دوازده روزه و نشر آن وظیفه ای است که در قالب بازنشر آن در همین موزه ها شکل بگیرد.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) نیز در این مراسم گفت: شهدا تولید قدرت می‌ کنند و برای کسب آمادگی بیشتر باید قدرتمند شویم، شهدا بودند که در این مسیر راه را به ما نشان دادند.

سردار سید هاشم غیاثی افزود: اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت خراسان رضوی تلاش هایی برای برپایی اجلاسیه ۱۸ هزار شهید و برگزاری بزرگ‌ ترین نمایش میدانی در مجموعه آیه ها که با استقبال ۱۵۰ هزار نفری بر پا شد، داشته اند.

در پایان از سردار حسینعلی یوسفعلی زاده تکریم و سرهنگ ابوطالب جوان به عنوان مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت خراسان رضوی معرفی شد.