رویداد ملی ایران جان در ایستگاه پنجم خود به خراسان جنوبی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی در ارتباط با سلام خبرنگار شبکه بین المللی خبر گفت: ایران جان از ۱۷ تا ۲۳ آبان ماه در این استان برگزار میشود.
آینه دار افزود: برنامه ریزیها در این رویداد بر اساس شعار رئیس رسانه ملی در دوره تحولی سازمان بر مبنای عدالت گستری و هویت محوری است.
مدیرکل صدا و سیمای استان افزود: هزار و ۷۳۳ برنامه برای پخش در این رویداد تولید و آماده شده است که شامل ۶۳۸ اثر در حوزه سیما، ۷۵۰ اثر در حوزه رادیو و۱۸۰ اثر خبری شامل۱۳۰ گزارش خبری و ۵۰ میان برنامه است.
این رویداد ملی در هرمزگان نیز از ۲۷ دیماه تا سوم بهمن به مدت یک هفته برگزار میشود.
بر اساس این طرح اثرهای تولیدی صدا وسیمای خلیج فارس از ظرفیتها و توانمندیهای مختلف مردم هرمزگان محور برنامههای شبکههای سراسری رادیو و تلویزیون قرار خواهد گرفت.
بخشهای مختلف صدا و سیمای خلیج فارس این روزها با تولید اثرهای هنری جذاب خود را برای اجرای این طرح آماده میکنند.