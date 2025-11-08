به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون برنامه ریزی اداره کل شیلات هرمزگان گفت: این شمار آبزی به ارزش ۱۱۴ میلیون دلار به کشور‌های روسیه، عراق، کویت، حاشیه جنوبی خلیج فارس و چین صادر شده است.

مهدی کمالی افزود: ماهیان حرام گوشت در کشور هیچ‌گونه مصرف خوراکی ندارند و فقط صادر می‌شوند.

وی گفت: این ماهی‌ها با نظارت بهداشتی و پس از آزمایش‌های میکروبی و شیمیایی فرآورده‌های خام دامی و بعد از تایید گواهی سلامت صادر می‌شود.

بیشتر بخوانید: صادرات ۱۱۰ هزار تن ماهی یال اسبی از هرمزگان

کمالی افزود: خلیج‌فارس و به‌ویژه آب‌های شهرستان‌های پارسیان، بندرلنگه و جنوب جزیره قشم از مهم‌ترین صیدگاه‌های ماهیان یال اسبی، هوور و مرکب در هرمزگان است.

پارسال ۱۱۰ هزار تن آبزی به ارزش ۲۲۲ میلیون دلار از هرمزگان صادر شده است.

دو هزار شناور و ۵۰ هزار صیاد در آب‌های هرمزگان فعالند.