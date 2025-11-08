پخش زنده
امروز: -
مدیر بازار مشتقه و صندوقهای کالایی بورس کالای ایران گفت: صندوقهای صدور و ابطال طلا با حذف محدودیتها، مسیر تازهای برای سرمایهگذاری شفاف در طلا ایجاد میکنند.
رحمان آراسته در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از تصویب ایجاد صندوقهای صدور و ابطال طلا در سازمان بورس خبر داد و گفت: اگرچه هنوز امیدنامه و اساسنامه این صندوقها نهایی نشده، اما پذیرهنویسی آنها در بورس انجام نمیشود و خارج از بورس، از طریق بانکها یا نهادهای مالی دیگر صورت گیرد.
مدیر بازار مشتقه و صندوقهای کالایی بورس کالای ایران افزود: این صندوقها همانند صندوقهای طلای فعلی، در گواهی سپرده شمش طلا سرمایهگذاری میکنند، اما مزیت مهم آنها این است که در صورت تدوین امیدنامه مناسب، امکان فعالیت ۷ روز هفته و ۲۴ ساعته خواهند داشت. در این صورت، محدودیتهای زمانی بازار سرمایه در این صندوقها وجود نخواهد داشت و سرمایهگذاران میتوانند در هر لحظه وارد بازار طلا شوند.
آراسته ادامه داد: یکی از مزایای مهم این صندوقها حذف برخی محدودیتهای ورود به بازار سرمایه است؛ سرمایهگذاران برای مشارکت در این صندوقها نیازی به دریافت کد سهامداری ندارند و پذیرهنویسی آنها نیز خارج از چارچوبهای متداول بازار سرمایه انجام میشود.
وی افزود: هم اکنون صندوقهای صدور و ابطال در حوزه سهام وجود دارد، اما، چون ماهیت صندوقهای جدید کالایی و مبتنی بر طلا است، میتوان با راهاندازی نسخه ۲۴ ساعته آنها، یکی از بهترین ابزارهای سرمایهگذاری در طلا را در اختیار مردم قرار داد.
آراسته در پایان تأکید کرد: پشتوانه این صندوقها گواهی سپرده شمش طلاست، بنابراین داراییها شفاف، قابل احصا و قابل مشاهده برای سرمایهگذاران خواهد بود و مردم میتوانند در هر زمان پرتفوی صندوق را ببینند.