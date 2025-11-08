پخش زنده
از ثبت نام وام دانشجویی تا درخشش دانشآموزان قزوینی در جایزه البرز را در این بسته خبری ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ثبتنام وام دانشجویی از طریق سامانه صندوق رفاه آغاز شده است. این وام برای دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به ترتیب ۵، ۷.۵ و ۱۰ میلیون تومان تعیین شده و مبلغ آن برای دانشجویان متأهل دو برابر خواهد بود.
در همین حال، شصتوسومین آیین جایزه ملی البرز در تهران برگزار شد. در میان برگزیدگان امسال، نام دو دانشآموز قزوینی، رامین قاسمپور و محمدمهدی حسنپور از دبیرستان شهید بابایی، به چشم میخورد. این جایزه که با بیش از شش دهه قدمت به همت زندهیاد حسینعلی البرز پایهگذاری شده، از آن بهعنوان «نوبل ایرانی» یاد میشود.
در مدرسه سلمان فارسی نیز با همت خیرین و تلاش محمودعلی محمودخانی، پنجرههای مدرسه با صرف هزینه ۱۰۰ میلیون تومان دوجداره شدند. با این حال، این مدرسه همچنان چشمانتظار آسفالت حیاط خود است.
در ادامه اقدامات حمایتی، ۱۵۰ بسته لوازمالتحریر به دانشآموزان نیازمند اهدا شد.