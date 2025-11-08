به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سردار علی اکبر جاویدان افزود: قاچاقچیان از سال ۱۴۰۲ تاکنون، حدود سه میلیون و ۷۲۰ هزار لیتر بنزین را به صورت غیر قانونی و خارج از شبکه با کارت‌های اختصاصی جایگاه، به چهار نفر با هویت‌های معلوم فروخته‌اند.

وی گفت: در بررسی‌ها از کارت‌های اضطراری جایگاه مشخص شد تراکنش ۴ نازل، نسبت به بقیه بیشتر بود و با دستکاری آنها از ساعت ۱۲ شب تا شش صبح عرضه غیر قانونی بنزین به برخی افراد صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی هرمزگان افزود: ارزش سوخت‌های عرضه شده خارج از شبکه قانونی هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال است.

سردار علی اکبر جاویدان گفت: متهمان به دستگاه قضایی معرفی و جایگاه عرضه سوخت، با اخذ مجوز قضایی، پلمب شد.