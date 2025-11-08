پخش زنده
امروز: -
همایش «نه به تصادف، دنیایی ایمنتر بسازیم» در کنگاور برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،صبح امروز همایش «نه به تصادف، دنیایی ایمنتر بسازیم» با حضور مسئولان ادارات، کارشناسان و جمعی از علاقهمندان به حوزه ایمنی و حملونقل در شهرستان کنگاور برگزار شد
گروسی، فرماندار شهرستان، در سخنرانی خود بر لزوم هماهنگی میان نهادهای مسئول، افزایش آموزشهای عمومی و توجه ویژه به عوامل انسانی در بروز تصادفات تأکید کرد.
در این همایش موضوعات مرتبط با ارتقای فرهنگ رانندگی ایمن، پیشگیری از حوادث جادهای و نقش دستگاههای اجرایی در کاهش تصادفات مورد بررسی قرار گرفت.
این همایش با هدف ترویج مسئولیتپذیری اجتماعی و ایجاد جامعهای ایمن و عاری از تصادف برگزار شد.