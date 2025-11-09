کشف محموله شکار غیر مجاز قوچ ، بره، گرگ و بز وحشی در مناطق حفاظت شده دنا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عبدال دیانتی نسب گفت : محیط بانان استان با تکیه بر اشراف اطلاعاتی و شبکه ارتباطی موثر ، موفق به ردیابی ، شناسایی و دستگیری متخلفی می شوند که در یکی از استان های همجوار اقدام به شکار گونه های مختلف حیات وحش کرده بود .

دیانتی نسب گفت : در پی گزارش‌های میدانی مبنی بر حضور متخلفی از استان ما در یکی از استان‌های همجوار برای شکار غیرمجاز، تحقیقات یگان حفاظت محیط زیست در این خصوص بصورت محسوس و نامحسوس انجام شد .

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد : پس از اطمینان از صحت و سقم گزارش دریافتی ، طی هماهنگی با مقام قضایی شهرستان دنا و با همکاری مراجع انتظامی این شهرستان از منزل متخلف تفتیش بعمل آمد .

دیانتی نسب افزود : در اجرای این حکم ، مقداری از گوشت قوچ وحشی به همراه آثاری از آن ، مقداری گوشت بره نر شکار شده وحشی به همراه آثار آن ، آثاری از گرگ شکار شده و نیز مقداری گوشت بز وحشی شکار شده بهمراه آثار آن از منزل متخلف کشف و ضبط شد.

وی گفت : اگرچه زیستگاه اصلی قوچ و بره مذکور خارج از محدوده استان ما قرار دارد، اما محیط‌بانان با تکیه بر اشرف اطلاعاتی و شبکه ارتباطی مؤثر، موفق به ردیابی و شناسایی متخلف شدند.