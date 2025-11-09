به گزارش برگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ حسن خاکساری فرمانده حوزه مقاومت بسیج در بخش توکهور و هشتبندی گفت: بیشتر این شهدا در عملیات‌های کربلای ۴ و ۵ و شلمچه به شهادت رسیده‌اند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان نیز در این یادواره گفت: شهدا هویت ملی و دینی جامعه را تقویت و ما را به سوی ارزش‌های مشترک و مقاومت برای جامعه‌سازی هدایت می‌کنند.

آیت الله عبادی زاده با تاکید بر لزوم انتقال فرهنگ شهدا و آرمان‌های آنان به نسل‌های آینده افزود: خانواده‌های شهدا طلایه‌دار این مسئولیت بزرگ هستند.

در این مراسم از خانواده‌های شهدا قدردانی شد.