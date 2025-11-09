در حالی که فصل برداشت خرما در هرمزگان به روز‌های پایانی خود نزدیک می‌شود، اختلاف قیمت این محصول از باغ تا بازار، همچنان از مهم‌ترین دغدغه‌های نخل‌داران استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ به گفته نخل‌داران، نبود نظارت مؤثر بر بازار و مراکز خرید مستقیم، موجب شده سود اصلی فروش خرما به جای تولیدکنندگان، نصیب واسطه‌ها شود.

بررسی‌های میدانی خبرنگار صداوسیما از بازار خرما در بندرعباس نشان می‌دهد قیمت خرمای مرغوب در بازار، در مقایسه با نرخ خرید از باغداران، تفاوت چشمگیری دارد.

رئیس نظام صنفی نخل‌داران هرمزگان یکی از دلایل اصلی این اختلاف قیمت را کمبود نقدینگی نخل‌داران عنوان کرد و گفت: این موضوع باعث می‌شود بسیاری از تولیدکنندگان برای تأمین هزینه‌های جاری، محصول خود را در ابتدای فصل برداشت با قیمت پایین به واسطه‌ها بفروشند.

ایرج شریفی با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان گفت: ایجاد صندوق‌های حمایتی و پرداخت تسهیلات کم‌بهره می‌تواند نقش مؤثری در کاهش نوسان قیمت و حذف واسطه‌ها ایفا کند.

هرمزگان با تولید بیش از۱۸۰ هزار تُن خرما در سال، از قطب‌های اصلی تولید این محصول در کشور به شمار می‌رود و خرمای آن به بازار‌های داخلی و خارجی صادر می‌شود.