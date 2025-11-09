جراح و متخصص زنان گفت: با تشخیص زودهنگام، از هر ۱۰ نفر مبتلا به سرطان سینه، حدود هفت نفر به‌طور کامل درمان می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شروین تبریزیان اظهار داشت: سرطان سینه از شایع‌ترین سرطان‌ها در جهان است و در سال‌های اخیر بین ۱ تا ۵ درصد افزایش سالانه در بروز آن مشاهده می‌شود؛ در کشور ما نیز سن ابتلا به این بیماری حدود ۱۰ سال کاهش یافته و هر سال حدود ۱۹ هزار مورد جدید سرطان سینه ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: امروزه سلامت زنان تحت‌تأثیر تغییر سبک زندگی قرار گرفته و علاوه بر این عوامل هورمونی و ژنتیکی نیز در بروز سرطان سینه نقش دارند؛ البته بخشی از این عوامل ارثی و بخشی دیگر از جمله نوع تغذیه، میزان فعالیت بدنی و شرایط هورمونی بدن، محیطی هستند.

این جراح و متخصص زنان تصریح کرد: اگر در گذشته شناخت ما از سرطان مانند پازلی صدتکه بود که ۹۹ تکه آن گم شده بود، امروز با پیشرفت‌های علمی بخش عمده‌ای از این معما حل شده است و به‌ویژه با تشخیص زودهنگام از هر ۱۰ نفر مبتلا به سرطان سینه حدود ۷ نفر به‌طور کامل درمان می‌شوند.

تبریزیان افزود: امروزه طراحی درمان بیماران با هدف ریشه‌کنی سرطان انجام می‌شود و هرچه تشخیص زودتر صورت گیرد، جراحی‌ها محدودتر خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که در موارد اولیه می‌توان تنها توده را خارج کرد و سینه را حفظ کرد.

وی تأکید کرد: انجام خودآزمایی ماهیانه سینه‌ها نقش بسیار مهمی در تشخیص زودهنگام بیماری دارد. زنان باید از ۲۰ سالگی یاد بگیرند چگونه بدن خود را به‌صورت ماهانه معاینه کنند تا تغییرات احتمالی را زودتر تشخیص دهند.

به گفته این جراح و متخصص زنان، از سن ۲۵ تا ۳۰ سالگی هر یک تا سه سال باید معاینه پزشکی انجام شود و از ۴۰ سالگی به بعد انجام ماموگرافی به‌عنوان غربالگری ضروری است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در کنار همه پیشرفت‌های درمانی مهم‌ترین سلاح ما برای مبارزه با سرطان سینه ایجاد حس امید، انگیزه و حمایت روحی از بیماران است.