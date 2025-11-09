به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد به‌نشان افزود: جمعیت زیرپوشش بیمه روستایی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۷۶۳ هزار و ۸۱۹ نفر است که از این تعداد ۵۸۷ هزار و ۴۶۶ نفر در روستا‌ها و ۱۷۶ هزار و ۳۵۳ نفر در شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت سکونت دارند.

او تأکید کرد: این جمعیت از خدمات ۱۴۸ مرکز خدمات جامع سلامت بهره‌مند هستند که از میان آنها، ۱۶ مرکز به‌صورت شبانه‌روزی فعال‌اند و در حال حاضر حدود ۱۹۰ پزشک و ۱۶۷ ماما در این مراکز خدمات مورد نیاز را به مردم استان ارائه می‌دهند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: کارشناسان حوزه بهداشت مستمر از مراکز خدمات جامع سلامت بازدید کرده و با بررسی میدانی فرایند ارجاع، نوبت‌دهی و موانع احتمالی را شناسایی و گزارش‌های منظم آن را به معاونت بهداشتی ارسال می‌کنند.

به نشان تصریح کرد: هدف اصلی حوزه بهداشت از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع الکترونیک ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل دسترسی مردم به نظام سلامت و افزایش رضایتمندی بیماران است.