آتشسوزی محدودی امروز صبح در بخش نوزادان بیمارستان کودکان بندرعباس رخ داد که با حضور گروه آتش نشان خاموش شد.
به گزارش خبرگزاری صدوسیما مرکز خلیج فارس ؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: این حادثه ساعت هفت و ۳۷ دقیقه صبح امروز رخ داد که با اعزام یگ گروه و با کپسول آتش نشانی، آتش سریع خاموش شد.
محمد امین لیاقت افزود: اتصال برق در سقف کاذب این بخش علت حادثه بوده است.
وی گفت: همه نوزادان بستریشده در بخش نوزادان به بخشهای دیگر بیمارستان منتقل شدهاند و خوشبختانه هیچ گونه خسارت جانی گزارش نشده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز گفت: ۱۴ کودک بستری در این بخش بهصورت موقت و با رعایت کامل اصول ایمنی به بخش اورژانس منتقل شدند و خوشبختانه هیچگونه آتشسوزی گسترده رخ نداد، و آسیبی به بیماران و تجهیزات وارد نشد.
فریده حسن زاده افزود: در حال حاضر وضعیت بیمارستان کاملاً ایمن و روند بازگرداندن بخش به حالت عادی در حال انجام است.
همچنین ارائه خدمات درمانی به نوزادان طبق روال عادی ادامه دارد.