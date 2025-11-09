به گزارش خبرگزاری صدوسیما مرکز خلیج فارس ؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: این حادثه ساعت هفت و ۳۷ دقیقه صبح امروز رخ داد که با اعزام یگ گروه و با کپسول آتش نشانی، آتش سریع خاموش شد.

محمد امین لیاقت افزود: اتصال برق در سقف کاذب این بخش علت حادثه بوده است.

وی گفت: همه نوزادان بستری‌شده در بخش نوزادان به بخش‌های دیگر بیمارستان منتقل شده‌اند و خوشبختانه هیچ گونه خسارت جانی گزارش نشده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز گفت: ۱۴ کودک بستری در این بخش به‌صورت موقت و با رعایت کامل اصول ایمنی به بخش اورژانس منتقل شدند و خوشبختانه هیچ‌گونه آتش‌سوزی گسترده رخ نداد، و آسیبی به بیماران و تجهیزات وارد نشد.

فریده حسن زاده افزود: در حال حاضر وضعیت بیمارستان کاملاً ایمن و روند بازگرداندن بخش به حالت عادی در حال انجام است.

