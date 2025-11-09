فرمانده یگان تکاوری یگان‌های ویژه پاسداران فراجا، از شناسایی و متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰ کیلوگرم تریاک، ۳ دستگاه خودروی حامل مواد و دستگیری ۵ نفر ازسوداگران مرگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ عزت الله غلامی فرمانده یگان تکاوری یگان‌های ویژه پاسداران فراجا، ضمن تاکید بر هوشیاری کامل نیرو‌های یگان تکاوری درماموریت‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر اظهارکرد: یک باند قاچاق مواد مخدر در عملیاتی دقیق توسط یگان تکاوری یگان ویژه پاسداران فراجا متلاشی شد و در این عملیات، ۱۴۰ کیلوگرم تریاک، ۳ دستگاه خودروی حامل مواد، کشف و ۵ نفر ازسوداگران مرگ دستگیر شدند.

وی افزود: یگان تکاوری با هوشیاری و آمادگی کامل، به جنگ قاچاقچیان مواد مخدر می‌روند و کوچکترین اغماضی در برخورد با این عوامل تهدیدکننده سلامت جامعه وجود ندارد.

فرمانده یگان تکاوری یگان‌های ویژه پاسداران فراجا، در ادامه طرح‌های مبارزه با مواد مخدر، یگان تکاوری یگان ویژه گفت: این عملیات که با برنامه ریزی و استفاده از اطلاعات میدانی دقیق انجام گرفت، منجر به شناسایی و متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰ کیلوگرم تریاک، ۳ دستگاه خودروی حامل مواد ودستگیری ۵ نفر ازسوداگران مرگ شد.

سرهنگ غلامی ضمن اشاره به عزم جدی نیرو‌های امنیتی و انتظامی درمبارزه با قاچاق مواد مخدر در پایان خاطر نشان کرد: این موفقیت گام دیگری در راستای تأمین امنیت و آرامش مردم و قطع دست شبکه‌های مافیایی مواد مخدر است.