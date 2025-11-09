در دیداری رسمی هیئت ایرانی و مدیرکل جدید سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، بر گسترش فعالیت‌ها و همکاری‌های مشترک در حوزه‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و فناوری تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این جلسه، مسعود شمس‌بخش، قائم‌مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محسن جوادی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روزبه کردونی، مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین احمد پاکتچی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در یونسکو و حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران حضور داشتند.

هیئت ایرانی ضمن تبریک به مدیرکل جدید یونسکو به‌مناسبت آغاز مسئولیت خود، هم‌زمانی شروع به کار وی با ثبت جهانی منشور کوروش را به فال نیک گرفته و بر نقش مؤثر یونسکو در گسترش گفت‌و‌گو‌های فرهنگی و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در حوزه مأموریت‌های این سازمان تأکید کرد.

همچنین بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه طرح‌ها و پروژه‌های مشترک در زمینه‌های گوناگون تأکید شد.

خالد العنانی، مدیرکل یونسکو، ضمن خیرمقدم به اعضای هیئت کشورمان، با قدردانی از نقش فعال و سازنده ایران در برنامه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی این سازمان، بر استمرار همکاری‌ها و اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه آموزش، حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه فناوری‌های نوین تأکید کرد.

وی ضمن اشاره به جایگاه برجسته فرهنگ و علم در کشور‌هایی با تمدن‌های کهن هم‌چون ایران، بر اهمیت همکاری‌های جنوب-جنوب تأکید کرده و فرهنگ را عاملی برای پیوند میان ملت‌ها و گفت‌و‌گو میان انسان‌ها، فارغ از گرایش‌های سیاسی، دانست.

العنانی همچنین با اشاره به غنای فرهنگی ایران، آمادگی یونسکو را برای معرفی هرچه بیشتر این میراث گران‌سنگ به جامعه جهانی اعلام کرد و افزود: یونسکو در نظر دارد با بهره‌گیری از تجارب کمیسیون‌های ملی، نقش آنها را در سطح بین‌المللی تقویت کرده و زمینه شبکه‌سازی و تبادل تجربیات را توسعه دهد.

در این دیدار، هر یک از نمایندگان وزارتخانه‌ها سلام و تبریک وزیر متبوع را به مدیرکل جدید یونسکو ابلاغ کردند.

همچنین دعوت دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران برای دیدار از ایران از سوی هیأت ایرانی، تقدیم مدیرکل جدید یونسکو شد که با استقبال وی به عنوان یک آرزو که به‌زودی محقق خواهد شد، یاد شد.

گفتنی است، در پایان این دیدار، از العنانی درخواست شد که از پیشنهاد برگزاری نشست بین‌منطقه‌ای دبیران‌کل کمیسیون‌های ملی یونسکو در ایران برای سال آینده حمایت لازم به‌عمل آید که با نظر مثبت مدیرکل جدید مواجه شد.