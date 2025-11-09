پخش زنده
مراسم گرامیداشت یکصد و چهل و هشتمین سالروز «دکتر علامه محمد اقبال لاهوری» شاعر ملی پاکستان امروز با شور و شوق ملی در سراسر کشور برگزار میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «رادیو پاکستان»؛ «دکتر محمد اقبال» فیلسوف و متفکر بزرگ که به عنوان «شاعر مشرق» شناخته میشود در نهم نوامبر سال ۱۸۷۷ میلادی در شهر سیالکوت به دنیا آمد. او با اشعار ژرف و اندیشههای بیدارگرانه خود، مسلمانان شبهقاره را از خواب غفلت بیدار کرد و با نبوغ سیاسی و فکری خود، ایده تشکیل پاکستان را در سخنرانی تاریخی خود در اللهآباد در سال ۱۹۳۰ میلادی مطرح ساخت.
این سخنرانی مسیر روشنی پیش پای مسلمانان شبهقاره برای دستیابی به هویت و کشوری مستقل گشود.
همزمان با این روز ملی مراسم ادای احترام و قرار دادن گل بر آرامگاه دکتر اقبال در لاهور با حضور فرمانده نیروی دریایی پاکستان برگزار میشود.
به مناسبت روز اقبال رسانههای ملی و خصوصی پاکستان برنامههای ویژهای برای بزرگداشت اندیشهها و اشعار این متفکر جهانی پخش میکنند تا ابعاد فکری و فلسفی آثار او بیش از پیش مورد توجه نسل جدید قرار گیرد.
«آصف علی زرداری» رئیس جمهور و «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان نیز در پیامهای جداگانه خود ضمن گرامیداشت زادروز اقبال بر پایبندی دولت و ملت پاکستان به اصول و آرمانهای این شاعر و متفکر بزرگ تأکید کردند.
رئیسجمهور پاکستان در پیام خود گفت: تأکید اقبال بر نمایندگی سیاسی مسلمانان تأثیری ماندگار بر هویت ملی پاکستان بر جای گذاشته است.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در پیام خود تصریح کرد: امروز جهان بیش از هر زمان دیگری به پیام اقبال در زمینه برادری، عشق و عدالت نیاز دارد.
وی افزود: دولت پاکستان در راستای تحقق دیدگاههای اقبال درباره نقش جوانان، طرحها و برنامههای متعددی برای توانمندسازی نسل جوان آغاز کرده است.
علامه اقبال به دلیل سرودن بیش از سیهزار بیت شعر به زبان فارسی جایگاه ویژهای در ایران دارد و آثار او بخشی از میراث مشترک فرهنگی دو کشور مسلمان به شمار میآید. به همین مناسبت همزمان با روز اقبال در ایران نیز مراسم و نشستهای فرهنگی متعددی برای گرامیداشت یاد این شاعر بزرگ برگزار میشود.
مراسم گرامیداشت اقبال امسال نیز فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای او و تأکید بر نقش وحدت، خودباوری و عدالت در مسیر پیشرفت پاکستان به شمار میآید.