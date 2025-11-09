مسابقات شطرنج "جام آبان" با حضور ۷۰ شطرنج باز از شهرستان‌های استان‌ اردبیل در هیات شطرنج این شهر در ۹ دور به روش سوئیسی برگزار و نفرات برتر معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در این مسابقات ، عباس صادقی از مشگین‌شهر مقام برتر را کسب کرد و در رده سنی بالای ۵۰ سال توحید بیگلری از گرمی و در بخش بانوان آیسان پوروکیلی از اردبیل اول شدند.

در رنکینگ زیر ۱۹۰۰ هم اکبر فریدون‌زاده، در رنکینگ زیر ۱۸۰۰ امیرمهدی قهرمانی، در رنکینگ زیر ۱۷۰۰ حسین نوبخت و در رنکینگ زیر ۱۶۰۰ بابک سیفی‌زاده به مقام قهرمانی رسیدند.

در رده سنی ۱۶ سال مسابقات شطرنج سایمان عباسی، در رده سنی ۱۴ سال فرهان نیاپور، در رده سنی ۱۲ سال سبحان میرزایی و در رده سنی ۱۰ سال بنیامین علیدوست در جایگاه نخست ایستادند، همچنین در رده سنی زیر هشت سال ضحی ولی‌زاده قهرمان شد، در رده سنی بالای ۵۰ سال رحیم شیخعلی در سکوی اول ایستاد.

در بخش بانوان سویل عیداضحی مقام اول را کسب کرد و قهرمان شهرستان پارس‌آباد نیز محسن ببری شد.

این رقابت‌ها به داوری احسان پاک نیا، صابراشرفی و ایلیا اشرفی برگزار شد و احسان پاک نیا هم سرداور بود.