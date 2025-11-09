پخش زنده
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان کارون از اجرای عملیات تنظیم و کالیبراسیون دستگاه کارنده خطیکار در اراضی کشاورزی منطقه فردوس از توابع این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید نورالله موالی زاده گفت: این اقدام با حضور مسئول تولیدات گیاهی، رئیس مرکز جهاد کشاورزی سویسه، کارشناس پهنه و کشاورز مجری طرح صورت گرفت.
وی افزود: در این برنامه، کارشناسان ضمن بررسی شرایط خاک و تراکم بذر، دستگاه خطیکار را برای کاشت یکنواخت بذر گندم در عمق استاندارد تنظیم کردند.
موالیزاده اظهار داشت: این عملیات بهمنظور ارتقای دقت در کاشت، افزایش درصد سبز شدن و کاهش مصرف بذر انجام میشود و نقش مهمی در بهبود عملکرد محصول دارد.
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان کارون تصریح کرد: تنظیم دقیق دستگاههای کاشت پیش از شروع عملیات کشت، یکی از مراحل کلیدی کشاورزی مکانیزه است.
وی میگوید: با اجرای این مرحله، میتوان به کاشتی اصولی، کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری در واحد سطح دست یافت.
موالی زاده ادامه داد: جهاد کشاورزی کارون با هدف توسعه کشتهای علمی و مکانیزه، از کشاورزان در تأمین و استفاده بهینه از تجهیزات نوین کشاورزی حمایت میکند.