به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید نورالله موالی زاده گفت: این اقدام با حضور مسئول تولیدات گیاهی، رئیس مرکز جهاد کشاورزی سویسه، کارشناس پهنه و کشاورز مجری طرح صورت گرفت.

وی افزود: در این برنامه، کارشناسان ضمن بررسی شرایط خاک و تراکم بذر، دستگاه خطی‌کار را برای کاشت یکنواخت بذر گندم در عمق استاندارد تنظیم کردند.

موالی‌زاده اظهار داشت: این عملیات به‌منظور ارتقای دقت در کاشت، افزایش درصد سبز شدن و کاهش مصرف بذر انجام می‌شود و نقش مهمی در بهبود عملکرد محصول دارد.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان کارون تصریح کرد: تنظیم دقیق دستگاه‌های کاشت پیش از شروع عملیات کشت، یکی از مراحل کلیدی کشاورزی مکانیزه است.

وی می‌گوید: با اجرای این مرحله، می‌توان به کاشتی اصولی، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در واحد سطح دست یافت.

موالی زاده ادامه داد: جهاد کشاورزی کارون با هدف توسعه کشت‌های علمی و مکانیزه، از کشاورزان در تأمین و استفاده بهینه از تجهیزات نوین کشاورزی حمایت می‌کند.