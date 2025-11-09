دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو با مدیر کل جدید این سازمان، دیدار و بر گسترش فعالیت‌ها و همکاری‌های مشترک در حوزه‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و فناوری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در دیدار حسن فرطوسی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و هیئت همراه با «خالد العنانی» مدیر کل جدید این سازمان، بر افزایش و تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و فناوری تأکید شد.

مدیر کل یونسکو، با قدردانی از نقش فعال و سازنده ایران در برنامه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی این سازمان، بر استمرار همکاری‌ها و اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه آموزش، حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه فناوری‌های نوین تأکید کرد.

«خالد العنانی» ضمن اشاره به جایگاه برجسته فرهنگ و علم در کشور‌هایی با تمدن‌های کهن همچون ایران، بر اهمیت همکاری‌های جنوب-جنوب تأکید کرده و فرهنگ را عاملی برای پیوند میان ملت‌ها و گفت‌و‌گو میان انسان‌ها، فارغ از گرایش‌های سیاسی دانست.

وی همچنین با اشاره به غنای فرهنگی ایران، آمادگی یونسکو را برای معرفی هرچه بیشتر این میراث گران‌سنگ به جامعه جهانی اعلام کرد و افزود: یونسکو در نظر دارد با بهره‌گیری از تجارب کمیسیون‌های ملی، نقش آنها را در سطح بین‌المللی تقویت کرده و زمینه شبکه‌سازی و تبادل تجربیات را توسعه دهد.