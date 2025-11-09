مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران از تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه تولید پیش‌بینی‌شده در این شرکت خبر داد و گفت: این شرکت با سهم ۲۵ درصدی در تولید نفت کشور، به‌عنوان دروازه صادرات نفت ایران در جنوب، نقش راهبردی در پایداری انرژی ملی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی‌اکبر حافظی‌نیا با اشاره به اینکه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، با وجود کمبود نیروی انسانی متخصص، محدودیت قطعات یدکی و فرسودگی تجهیزات، موفق شدیم برنامه تولید تعهدشده را به‌طور کامل محقق کنیم، بیان کرد: برای نخستین بار پس از ۶۰ سال، خط لوله ۱۶ اینچ نفت سنگین گچساران توپکرانی و نقاط معیوب آن حذف شد، همچنین ساپورت‌گذاری و ترمیم خطوط لوله‌های جریانی نفت، آب، گاز و گاز مایع در گستره چهار استان عملیاتی انجام شد.

وی با بیان اینکه طرح تولید زودهنگام منصورآباد، احداث دو ایستگاه آتش‌نشانی جدید و تعویض تیپ مشعل واحد پازنان ۲ از جمله پروژه‌های شاخص سال گذشته این شرکت بوده است، افزود: در حوزه تعمیرات اساسی نیز، تعویض حلزونی اگزاست توربین ایستگاه گاز گچساران برای نخستین بار از سوی کارشناسان داخلی انجام شد که از سوزاندن روزانه ۸۵ میلیون فوت‌مکعب گاز جلوگیری کرد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران هدف اصلی این شرکت را حفظ تولید صیانتی، ارتقای ایمنی تأسیسات و استفاده از ظرفیت نیرو‌های متخصص داخلی دانست و گفت: شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران با سهم ۲۵ درصدی در تولید نفت کشور، نقش محوری در پایداری انرژی ملی و تأمین خوراک پالایشگاه‌ها دارد.

حافظی بیان کرد: این شرکت به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های مناطق نفت‌خیز جنوب، دروازه اصلی صادرات نفت ایران از پایانه‌های جنوبی به‌شمار می‌رود و همواره در خط مقدم تحقق اهداف وزارت نفت در حوزه تولید، توسعه و صادرات قرار دارد.