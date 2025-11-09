پخش زنده
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: توسعه فعالیتهای صنعت نفت، عامل افزایش ارزش افزوده اقتصادی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حمید بورد در نشست هیئتمدیره شرکت ملی نفت ایران در فاز ۱۴ پارس جنوبی بر ضرورت حمایت از صنعت نفت با نگاه ملی تأکید کرد.
وی ضمن ابلاغ پیام قدردانی وزیر نفت به کارکنان پرتلاش شرکت نفت و گاز پارس در سکوهای گازی خلیج فارس، بر اهمیت نقش صنعت نفت در رشد اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: باید نگاه ملی و حمایتی به مجموعه صنعت نفت در همه سطوح وجود داشته باشد.
بورد افزود: از ارکان نظارتی کشور انتظار میرود با درک اهمیت و حساسیت فعالیتهای صنعت نفت، نگاه ویژهای به این حوزه داشته باشند، چرا که تسهیل امور در نفت، بهطور مستقیم موجب افزایش ارزش افزوده اقتصادی در سطح ملی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه با اشاره به ضرورت آمادگی برای تأمین حداکثری گاز مورد نیاز کشور در فصل سرما، ابراز امیدواری کرد با برنامهریزی دقیقتر و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، حداکثر تولید گاز محقق شود تا امکان خدمترسانی پایدار به مردم عزیز کشور فراهم شود.