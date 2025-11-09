جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» با محوریت «تصویر جوان ایرانی» آغاز شد. این جشنواره از عکاسان می‌خواهد با نگاهی انتقادی و هنرمندانه، علل و موانع تمایل نداشتن جوامع به ازدیاد قابل قبول نسلی را در قاب تصویر به نمایش بگذارند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت امروز در نشست خبری دومین جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» با موضوع جمعیت، امید و آینده، افزود: در دور گذشته استقبال خوبی از جشنواره عکس ایران جوان شد و در این دوره، جشنواره را بین المللی کردیم. در طول زمان، بحث جمعیت به سمت و سوی مسائل دیگری رفته است. بحث جمعیت، اگر اولین دغدغه سلامت کشور نباشد، دومین دغدغه محسوب می‌شود و در دنیا نیز میلیاردها دلار برای موضوع جمعیت هزینه می‌شود تا حتی یک نفر به جمعیت افزوده شود.

وی ادامه داد: باید نگاه‌ها را معطوف و توجه‌ها را جلب کنیم تا جمعیت تبدیل به یکی از دغدغه‌های جامعه شود و یکی از روش‌ها، بهره مندی از نگاه هنرمندان است. لنز دوربین‌ها خیلی راحت‌تر می‌توانند مسئله جمعیت را به تصویر بکشند و وقتی این نگاه‌ها به نمایش در آید، نگاه کلی جامعه نسبت به جوانی جمعیت مشخص می‌شود.

کرمانپور اظهار کرد: نیروی خلاق در حوزه فناوری اطلاعات هم جوانان هستند و هر قدر سن بیشتر می‌شود، میزان خلاقیت کاسته خواهد شد. در هنر و عکاسی نیز همین طور است و جوانان نگاه خلاقانه‌ای دارند.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: موضوع جوانی جمعیت فقط مربوط به ایران نیست و حتی کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی و آلمان و فرانسه و آمریکا هم به دنبال حل مشکل جمعیت هستند.

سجاد رحیمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه اظهار کرد: اولین دوره این جشنواره در سال ۱۴۰۲ برگزار شد و در آن دوره تربت حیدریه نیز به عنوان مجری انتخاب شد. در جشنواره یادشده، ۳۰۰ عکاس مشارکت داشته و ۳ هزار اثر نیز ارسال شده بود. هدف در اولین جشنواره این بود که هنرمندان در این زمینه مشارکت کنند و در جامعه فرهنگی و عکاسان، حساس سازی شود.

وی ادامه داد: دومین جشنواره به سمت گسترش و بین المللی شدن رفته است. یکی از مزایا این است که عکس نیاز به ترجمه ندارد و هرچه در قاب تصویر وجود دارد، با حس مخاطب منتقل خواهد شد.

رحیمی اضافه کرد: در دومین جشنواره، مقیاس بزرگتر شد، زیرا کشورهای اطراف ما هم دغدغه مشترکی در حوزه جمعیت دارند. حتی کشورهای اروپایی نیز چنین دغدغه‌ای دارند و سیاست انفجار جمعیت در بازه‌های زمانی مختلف تعریف شده است.

وی افزود: این جشنواره چهار محور دارد که شامل عکاسان حرفه‌ای، حوزه مردمی (عکاسی با موبایل)، حوزه بین الملل و فرآیند کاشت و برداشت زعفران است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: مجوز مربوطه از وزارت ارشاد اخذ شده و از ۱۳ آبان، جشنواره را آغاز کردیم و فردا ۱۹ آبان، پوستر جشنواره با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی خواهد شد. افراد از طریق سایت جشنواره عکس ایران جوان می‌توانند، آثار خود را بارگذاری کنند. برای داوری عکس‌ها از ظرفیت داوران حرفه‌ای استفاده شده است.

رحیمی بابیان اینکه مهلت ارسال آثار تا ۳ آذر ۱۴۰۴ از طریق وبگاه جشنواره است، افزود: از ۱۸ تا ۲۱ آذر، اجلاس مدیران روابط عمومی در مشهد مقدس است و اختتامیه دومین دوره این جشنواره، ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: هدف فقط برگزاری یک نمایشگاه نیست؛ بلکه به دنبال اکران این تصاویر در مکان‌های مختلف و شکل‌گیری جریان فرهنگی هستیم. برای جوانی جمعیت، باید جامعه نخبه را قانع کنیم. در ماده ۲۸ قانونی جوانی جمعیت اعلام شده که دستگاه‌های مختلف باید در تولید محتوا نقش ایفا کنند؛ بنابراین برگزاری این جشنواره، یک تکلیف قانونی نیز محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: امیدواریم این حرکت فقط یک جشنواره عکاسی نباشد و یک حرکت فرهنگی ماندگار شود. ماندگاری تصاویر در ذهن در قالب تصویر بیشتر خواهد بود و در هنر تصویر، سرزنش نداریم و هرکسی از نگاه خودش، روایت می‌کند.

زینب نصیری مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی نیز در این نشست خبری گفت: زبان هنر، قدرتمند و جهانی است و همه افراد می‌توانند فهمی نسبت به تصویر داشته باشند و جذابیت این است که فضایی در اختیار مخاطب قرار می‌گیرد که برداشت خود را انجام بدهد.

وی ادامه داد: ما در این جشنواره می‌توانیم فهم مسئله جمعیت را از ایران و جهان داشته باشیم تا هم به فهم بهتر حساسیت‌های فرهنگی و هم درک نابرابری‌ها کمک کند.

نصیری اظهار کرد: در واقع عکس‌ها نوعی روایت هستند که عاملیت و اراده انسان و دغدغه‌ها و امیدها را روایت می‌کند. باید به ابعاد مختلف مسئله جمعیت فکر کرد و این‌که گروه‌های مختلف اجتماعی چطور درباره موضوع جمعیت فکر می‌کنند.

مشاور وزیر بهداشت افزود: هرچند امروز مسئله محیط زیست هم بر جوانی جمعیت موثر است، اما همه می‌دانند ویژگی‌های خانواده چقدر بر سلامت روانی و اجتماعی افراد موثر است؛ بنابراین باید به فهم بیشتر مسئله جمعیت کمک کنیم. جامعه امروز ایران به روایت‌های واقعی نیاز دارد و از دل مثبت‌ها و منفی‌ها بتواند به راهکار برسد.

ساختارها و مقررات لازم برای حمایت از خانواده‌ها را فراهم نکردیم

رضا سعیدی سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: در حال حرکت به سمت چاله جمعیتی هستیم و باید به هر شکلی که می‌توانیم به فکر حل این مشکل باشیم؛ بحث جمعیت، سیاسی و مذهبی و ایدئولوژیک و جناحی نیست، بلکه بحث اجتماعی است. برخی کشورها مثل ایران به سیاه چاله جمعیتی می‌روند. کشورهای اروپایی حدود ۴ دهه است که سیاست‌های افزایش جمعیت را در پیش گرفته‌اند. در کشور ما این اقدام با تاخیر انجام شده است. ما سریع‌ترین کنترل و کاهش جمعیت را در دنیا رقم زدیم و از ۶.۵ فرزند برای هر خانواده به ۱.۵ فرزند رسیدیم ولی ادامه این روند، منجر به افتادن در سیاه چاله جمعیتی خواهد شد.

وی ادامه داد: کشورهای اطراف ما که الان نصف جمعیت ما را دارند، در ۳۰ سال آینده، چند برابر جمعیت ما را خواهند داشت.

سعیدی اظهار کرد: به هیچ وجه نمی‌خواهیم مسئله جمعیت را جناحی و حکومتی جلوه بدهیم و بسیاری از کشورها با مشکل جمعیت مواجه شده و به سمت سیاست‌های تشویقی و حتی مهاجرپذیری رفته‌اند. سیاست‌های تشویقی که در کشور ما گذاشته شده، تفاوت چندانی با سایر کشورها هم ندارد.

وی افزود: یکی از مسائل کاهش جمعیت، محور فرهنگی است و برخی اعتقاد دارند که هرچه فرزند بیشتری داشته باشند، زندگی راحت‌تر خواهد بود. در قسمت‌های شمال شهر تهران، نرخ فرزندآوری از جنوب شهر تهران کمتر است. در استان‌های برخوردار نیز نرخ فرزندآوری نسبت به شهرستان‌های کم برخوردار، کمتر است. بدترین وضعیت نرخ جایگزینی جمعیت در استان‌های گیلان، تهران و البرز وجود دارد.

سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: موضوع دیگر، مباحث اقتصادی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ بر اساس پیمایش‌ها، در شرایط حاضر اقتصادی، میانگین فرزندی که خانواده‌ها اعلام کردند داشته باشیم، حداقل ۲.۵ فرزند است؛ اما اتفاقی که رخ می‌دهد، حداقل داشتن ۱.۵ فرزند است. بنابراین مسائل اقتصادی در زمینه فرزندآوری موثر است.

وی ادامه داد: موضوع دیگر، قوانین است. ساختارها و قوانین ما، دوست‌دار خانواده نیستند و به طور مثال اگر خانم و آقا شاغل باشند و بچه مدرسه‌ای داشته باشند و مدارس تعطیل شود، خانواده دچار مشکل می‌شود. حتی بسیاری از سازمان‌ها و ادارات، مهدکودک ندارند. ساختارها و مقررات لازم برای حمایت از خانواده‌ها را فراهم نکردیم و زیرساخت‌ها ایراد دارند.

سعیدی گفت: موضوع دیگر، حوزه سلامت و وزارت بهداشت است؛ جمعیت فقط عدد نیست و می‌خواهیم انسان سالم به جمعیت اضافه شود. بنابراین سلامت جسمی و روانی فرزندان مورد نظر است. حوزه سلامت متولی این است که مردم را تشویق به فرزندآوری و حفظ سلامت آنان باشد.

وی اظهار کرد: عکس زبانی بین‌المللی است و نیازی به ترجمه ندارد و با مشاهده آن می‌توان مفهوم را متوجه شد. امروز عصر تصاویر است و با هنرهایی که با زبان و الفاظ سرو کار ندارد، می‌توان مفاهیم را به راحتی منتقل کرد.

مسعود حبیبی معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت نیز در این نشست خبری گفت: این جشنواره می‌تواند به انجام وظایف وزارت بهداشت در حوزه جوانی جمعیت کمک کند؛ زیرا جوانی جمعیت، ضرورتی برای آینده ایران است و اگر امروز مورد توجه نباشد، فردا دیر است.

وی ادامه داد: فرهنگ نقش محوری در فرزندآوری دارد. سبک زندگی تغییر کرده و خانم‌ها شاغل شده‌اند و خیلی سخت است که بخواهد فرزندی به دنیا بیاورد. با فرهنگ سازی و این‌که فرزند در آینده زندگی خانواده چه نقشی دارد، باید موضوع را تبیین کنیم.

حبیبی بیان کرد: جوانی جمعیت فقط با تولد فرزند ممکن نیست، بلکه تصادفات جاده‌ای و مهاجرت جوانان هم برای از دست رفتن جوانان اهمیت دارد؛ زنگ خطر علاقه به مهاجرت در جوانان بلند شده و برای آینده کشور آسیب زننده خواهد بود.

معاون وزیر بهداشت گفت: حتما دانشجویان علوم پزشکی هم در این جشنواره عکس مشارکت خواهند کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار سلامت ایرنا درباره این‌که آیا با وجود نگاه اجتماعی نسبت به فرزندآوری، جشنواره‌های فرهنگی در این زمینه تاثیری دارد، گفت: جوانی جمعیت ضرورت است و ایرادی ندارد از زاویه سیاسی به آن نگاه کنیم؛ جوانی جمعیت برای آینده کشور خوب است، اگر خانواده‌ای یک فرزند داشته باشد، آن نشاط در خانواده وجود نخواهد داشت. این بحث جهانی است و محدود به ایران نیست.

حبیبی ادامه داد: در مناطق کمتر برخوردار، جمعیت بالایی داریم، اما در مناطق برخوردار، جمعیت کمتر است. هنرمندان موثر هستند و تصاویر می‌تواند روی جامعه تاثیر بگذارد. مهاجرت نخبگان و جوانان، درد بزرگی است که باید روی آن کار کنیم؛ با افزایش تعاملات بین المللی می‌توانیم این موارد را کاهش بدهیم.

«کرمانپور» نیز در پاسخ به سوال خبرنگار سلامت ایرنا اظهار کرد: این نوع از جشنواره‌های فرهنگی نقش باز شدن مسیری تازه برای ایجاد گفت‌وگو را دارند.