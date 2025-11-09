پخش زنده
یک فروند لنج حاوی هزار و دویست تن برنج پاکستانی در بندر شهید باهنر بندرعباس پهلو گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: این برنجهای وارداتی بصورت شبانه روزی تخلیه و بارگیری، و در فروشگاههای زنجیرهای، تعاونیهای روستایی و عمده فروشیهای هرمزگان توزیع میشود.
بیشتر بخوانید: ثبت سفارش واردات ۱۵۰ هزار تن برنج پاکستانی به کشور
علی جامعی افزود: براساس نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار استان، اکنون قیمت هر کیسه برنج ۱۰ کیلویی، یک میلیون و ۴۹۰ هزار تومان است.
قرار است تا پایان سال هم ۱۰ هزار تن برنج پاکستانی دیگر در بنادر هرمزگان تخلیه و بارگیری شود.