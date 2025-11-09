حوزه مقاومت بسیج ثارالله شهر لیکک در راستای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی بسیجیان، اقدام به برگزاری مسابقات قرآنی ویژه اعضای پایگاه‌های مقاومت این حوزه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهمئی در حاشیه برگزاری این مسابقات گفت: مسابقات قرآنی مرحله حوزه‌ای در هفت حوزه محلات این شهرستان در حال برگزاری است که امروز مرحله حوزه‌ای مسابقات حوزه مقاومت بسیج ثارالله برگزار شد.

سرهنگ مهدی غلامی‌نژاد در ادامه با اشاره اینکه ترویج فرهنگ قرآن مهمترین اقدام فرهنگی در جامعه است، گفت: در دین اسلام تلاوت قران همواره مورد تأکید انبیای الهی بود و ما در ترویج این فرهنگ باید محکم به مسیر خود ادامه دهیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این دوره از مسابقات در مرحله حوزه در حال برگزاری است تصریح کرد: نفرات برتر هر حوزه به مرحله شهرستانی و سپس استانی و در نهایت به مسابقات کشوری معرفی خواهند شد.

غلامی‌نژاد در پایان از متولیان این مسابقات که باعث راه انداختن فضای معنوی در نقاط مختلف شهرستان شده‌اند تقدیر و تشکر کرد.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج ثارالله شهرستان بهمئی در خصوص این دوره از مسابقات گفت: این دوره از مسابقات قرآنی در مرحله حوزه‌ای با حضور بیش از یکصد نفر از بسیجیان برگزار شد.

سروان یاسین خوب‌پور ضمن تشریح این مسابقات گفت: این مسابقه حوزه‌ای در ۱۰ بخش از جمله؛ حفظ، ترتیل، تحقیق، اذان، صحیح خوانی نماز و …. در مسجد شهیدان جشانزاده برگزار شد.

وی در ادامه با تأکید براینکه شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات سعی داشتند بهترین توانایی قرآنی خود را به نمایش بگذراند، خاطرنشان کرد: در پایان این مسابقات به نفرات برتر در حوزه‌های مختلف جوایز نفیسی اهدا و به مسابقات شهرستانی معرفی شدند.

خوب‌پور در پایان با اشاره به اینکه مرحله شهرستانی این مسابقات اواخر آذرماه برگزار خواهد شد، افزود: در پایان این مسابقات نفرات برتر به مرحله شهرستانی راه خواهند یافت.