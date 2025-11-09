به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ سید محمد موسوی گفت: مأموران پاسگاه انتظامی کلات شهرستان کهگیلویه در راستای مقابله با قاچاق کالا حین گشت زنی در یکی از محور‌های مواصلاتی یک دستگاه خودروی سمند حامل کالای قاچاق مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از این خودرو موفق شدند ۷۰ دستگاه سشوار، ۶۷ دستگاه ماشین، ۲۰ دستگاه اتو که فاقد اسناد و مدارک گمرکی بود کشف کردند.

فرماندهی انتظامی شهرستان کهگیلویه با اشاره به اینکه ارزش کالای مکشوفه توسط کارشناسان به طور تقریبی ۲ میلیارد ریال برآورد شده است گفت: در این رابطه ۱ نفر متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.