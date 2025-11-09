پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه تخصصی صنعت و ابزار مازندران با حضور ۵۰ برند داخلی و خارجی از ۲۰ تا ۲۳ آبان در محل دائمی نمایشگاههای نیاوران ساری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حمید سقایی دبیر اجرایی نمایشگاه صنعت و ابزار مازندران از برپایی دومین دوره نمایشگاه تخصصی صنعت و ابزار از ۲۰ تا ۲۳ آبان در ساری خبر داد.
وی با اشاره به حضور ۵۰ برند تولیدکننده و واردکننده ابزار در این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه محدود به استان مازندران نیست و شرکتها و بازدیدکنندگانی از سراسر کشور در آن حضور خواهند داشت.
سقایی با بیان شعار نمایشگاه "ابزار، الفبای سازندگی" تأکید کرد: هیچ صنعتی بدون ابزار شکل نمیگیرد. هدف ما از برگزاری این نمایشگاه، کمک به رشد ظرفیتهای داخلی و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرفکنندگان حرفهای است.
دبیر اجرایی نمایشگاه با اشاره به رشد تولید داخلی ابزار گفت: امروز ۳۵ تا ۴۰ درصد ابزارهای موجود در بازار تولید داخل هستند و این رقم رو به افزایش است.
وی مازندران را یکی از بازارهای مهم ابزار در کشور خواند و افزود: بسیاری از برندهای معتبر، استان مازندران را جزو نقاط کلیدی فروش خود میدانند.
سقایی در پایان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاههای نیاوران ساری پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.