شهید محمود کاوه برای دفاع از خاک وطن و نظام و انقلاب از شرق ایران به شمالغربیترین مرزهای کشور آمد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آذربایجانغربی مشهد ۲۴ هزار شهید مهاجر است که از استانهای مختلف قدم در این وادی نهاده و شربت شهادت را نوشیدهاند، یکی از استانهای تاثیرگذار در این زمینه استان خراسان جنوبی است.
سردار شهید محمود کاوه متولد مشهد است، اما اصلیتشان اهل دهستان بیهود شهرستان قائنات خراسان جنوبی است.
شهیدی که از شرق ایران به شمالغربیترین مرزهای کشور آمد تا از خاک وطن دفاع کند در قالب تیپ ویژه شهدا.
شهید محمود کاوه در خرداد ۱۳۶۲ به فرماندهی تیپ ویژه شهدا منصوب شده بود، که ماموریت یافت تا در عملیات برون مرزی والفجر ۲ که در منطقه حاج عمران انجام میگرفت شرکت نماید.
سرانجام شهید کاوه در دهم شهریور ماه سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۲ در ۲۵ سالگی به شهادت رسید.
