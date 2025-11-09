شانه‌سازی و اصلاح شیب بزرگراه حاجی‌آباد - سیرجان به طول ۵۰۰ متر درحال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای حاجی آباد گفت: در اجرای این طرح شانه‌سازی، پاکسازی، شیب شیروانی و اختلاف سطح موجود در بزرگراه اصلاح می‌شود.

بیشتر بخوانید: پیشرفت ۸۰ درصدی راه فرعی چیروئیه – بندرمقام

ارسطو علیرضایی افزود: این طرح با هدف افزایش ایمنی رفت و آمد، بهبود زهکشی مسیر و جلوگیری از فرسایش لایه‌های خاکی اجرا می‌شود.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای حاجی آباد بزرگراه حاجی‌آباد - سیرجان را یکی از جاده‌های اصلی ترانزیتی استان عنوان کرد و افزود: این جاده نقش مهمی در جابه‌جایی کالا و مسافر بین استان‌های کرمان و هرمزگان دارد.