پخش زنده
امروز: -
از ابتدای فصل پائیز تاکنون ۱۲۰ هزار بوته گل فصلی در قشم و درگهان کاشته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: گلهای کاشته شده از نوع پریوش، اطلسی، آهار و جعفری است.
عبدالرضا فخری افزود: کاشت گونههای فصلی و دائم در شهر قشم تا پایان سال ادامه دارد.
بیشتر بخوانید: پویش کاشت گل و بهسازی زیستگاه پرندگان خورسور در بندرکنگ
وی گفت: این گلها در چهار هزار مترمربع از بلوارها، میدانها، بوستانهای اصلی و محلهای شهرهای قشم و درگهان با هدف ایجاد محیط دلپذیر در فصل پاییز، و ایجاد نشاط و شادابی بین شهروندان و گردشگران کاشته شده است.
مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم افزود: کاشت ۱۰ هزار اصله درختچههای گلدار شامل گل کاغذی، جاتروفا، تیویتیا، کاسیا سرانتیس، گلژاله، مشعل جنگل و پلومریا با رنگهای متنوع نیز در شهرهای قشم و درگهان آغاز شده است.