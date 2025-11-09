پخش زنده
امروز: -
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: سربازان و استادان دریایی کشور در مأموریتهایی مانند برزیل و آفریقای جنوبی تجربیات گران بهایی تحت پرچم ولایت و اهل بیت(ع)کسب کرده اند که برای کشور افتخارآمیز و بسیار ارزشمند است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار شهرام ایرانی در جمع فرماندهان و کارکنان مرکز آموزش تخصصی دریایی باقرالعلوم(ع) این نیرو، با بیان اینکه این مرکز در سالهای گذشته نقش راهبردی و جامع در آموزش نیروهای دریایی ایفا کرده است، گفت: خوشحالم که فرماندهان و کارکنان مرکز آموزش تخصصی دریایی باقرالعلوم(ع) با تلاشهای ارزنده خود، همه حوزههای اقتداری کشور را پوشش دادهاند و دستاوردهای ارزشمندی برای نیروی دریایی رقم زدهاند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به حضور نیروهای ایرانی در ماموریتهای بینالمللی، بیان کرد: سربازان و استادان دریایی کشور در مأموریت هایی مانند برزیل و آفریقای جنوبی تجربیات گران بهایی تحت پرچم ولایت و اهل بیت(ع)کسب کرده اند که برای کشور افتخارآمیز و بسیار ارزشمند است.
وی همچنین با اشاره به پیمایش ۶۵ هزار کیلومتری ناوگروه ۸۶، افزود: این ناوگروه در سه حوزه دینی، امنیتی و فرهنگی، اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت، این دستاورد در شرایط بحران، تحریم و توطئه، افتخاری تاریخی و ارزشی بزرگ برای کشورمان محسوب میشود.
فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: نقش فرهنگی و دینی نیروهای ما در ماموریتهای خارجی نیز برجسته بوده و حضور آنان در مراسم مذهبی و تعامل با مسلمانان کشورهای میزبان، باعث تقرب بیشتر و اثرگذاری مثبت نیروهای ایرانی شده است.
امیر دریادار شهرام ایرانی تأکید فرمانده معظم کل قوا بر راهبردی بودن نیروی دریایی ارتش را افتخاری ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: این مهم حاصل تلاش و همت همه کارکنان این نیرو است.