در پی انتشار خبری در خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی جوابیه ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در پی انتشار خبری با عنوان «رکود فرهنگی خوشاب در سایه بی توجهی مسئولان» در خبرگزاری صدا و سیما، جوابیه ای صادر کرد.
در این جوابیه آمده است: ضمن احترام به دغدغه مندی اهالی فرهنگ و مسئولان محلی، برای تنویر افکار عمومی توضیحات زیر را ارائه می کند:
۱. برخلاف آنچه در خبر یادشده مطرح شده است، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از زمان آغاز مسئولیت خود، با رویکرد حضور میدانی و ارتباط نزدیک با فعالان فرهنگی و هنری، طی سفرهای متعدد به شهرستان های مختلف استان، از جمله مناطق کمتر برخوردار همچون شهرستان خوشاب، سرخس، باخرز، رشتخوار، تربت جام، خواف، نیشابور، قوچان، چناران، گلبهار و دیگر شهرستان ها ضمن برگزاری نشست های صمیمی با هنرمندان، دیدار با پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر، عیادت از هنرمندان بیمار و بررسی میدانی وضعیت زیرساخت های فرهنگی، مسائل و دغدغه های این مناطق را از نزدیک پیگیری کرده است.
۲. در خصوص اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خوشاب، موضوع تعیین مسئول اداره از مدت ها پیش در دستور کار این اداره کل قرار داشته و فرآیند انتخاب رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوشاب با مشارکت و همکاری مسئولان شهرستان در حال انجام است. یکی از دلایل اصلی طولانی شدن این فرایند، کمبود نیروی انسانی متخصص و واجد شرایط بومی است که در بسیاری از شهرستان های کوچک استان نیز مشاهده می شود.
۳. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی همواره نگاه متوازن به همه شهرستان ها، به ویژه مناطق محروم و کم برخوردار داشته و با جدیت پیگیر سامان یافتن وضعیت ادارات و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری در سراسر استان است.
این اداره کل از هرگونه همکاری، پیشنهاد و همراهی نهادهای محلی در مسیر رشد فرهنگی شهرستان خوشاب و دیگر مناطق استان استقبال می کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دی ماه سال گذشته که وزیر ارشاد به همراه مدیرکل ارشاد به خوشاب سفر کرد تا کنون جلسه ای با حضور مدیرکل صورت نگرفته و این اداره همچنان بسته است و مدیری ندارد. همچنین چند جلسه از شورای فرهنگ عمومی شهرستان خوشاب بدون حضور و نماینده اداره ارشاد برگزار شده است.