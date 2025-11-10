۱۳ هزار واحد مسکن ملی در بوشهر ساخته میشود
استاندار بوشهر گفت: در قالب طرح نهضت ملی مسکن، بیشاز ۱۳ هزار واحد مسکونی در استان بوشهر ساخته و تحویل متقاضیان میشود.
، بیست و دومین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و با حضور استانداران سراسر کشور بصورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد.
استاندار بوشهر در این جلسه اظهار کرد: در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، در مجموع ۱۳ هزار و ۶۴۳ واحد مسکونی در استان بوشهر تعریف شده است.
ارسلان زارع افزود: از این تعداد، ۵ هزار و ۷۰۰ واحد در قالب طرحهای انبوهسازی و ۷ هزار و ۹۰۰ واحد بهصورت گروه ساخت در دست اجراست.
وی ادامه داد: در بخش انبوهسازی، تا هفته دولت امسال ۱۲۰۰ واحد به بهرهبرداری خواهد رسید و در دهه فجر نیز ۷۰۱ واحد دیگر آماده تحویل به متقاضیان میشود.
استاندار بوشهر اضافه کرد: همچنین برای تمامی متقاضیان مؤثر تجمعی که تعداد آنها ۱۴ هزار و ۳۴۸ نفر است، طرحهای مسکونی تعریف شده است.
زارع بیان کرد: طرح ۸۳۲ واحدی شهر بوشهر بهعنوان نخستین طرح انبوهسازی این شهر در قالب نهضت ملی مسکن در حال اجراست.