به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه گفت: امسال مقدار پنج تن و ۵۴۰ کیلوگرم بذر اصلاح‌ شده در اختیار پنبه‌ کاران این شهرستان قرار گرفته و ۲۵۰ هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت پنبه با ارقام غالب ورامین و شایان است.

علیرضا قادری افزود: در راستای حمایت از پنبه‌ کاران، مقدار ۱۴۰ تن کود ازت، ۳۵ تن کود فسفاته و ۳۰ تن کود پتاس نیز در بین کشاورزان پنبه‌ کار با نرخ دولتی توزیع شده است.

وی ادامه داد: میانگین عملکرد و تولید پنبه در شهرستان ۳٫۵ تن است که میزان کل تولید این محصول در سطح مزارع شهرستان حدود ۹۰۰ تن خواهد بود.

مدیر جهاد کشاورزی تربت‌ حیدریه اظهار کرد: مشکل اصلی پنبه‌ کاران، قیمت پایین پنبه است که با توجه به افزایش هزینه‌ های تولید، صرفه‌ اقتصادی مناسب را به دنبال ندارد.

وی ادامه داد: اکنون در چهار بخش مرکزی، رخ، بایگ و کدکن شهرستان تربت‌ حیدریه، بیش از ۱۷ هزار و ۳۴۰ بهره‌ بردار در بخش تولید محصولات زراعی و باغی فعالیت دارند.

قادری سطح زیر کشت محصولات عمده شهرستان تربت‌ حیدریه را شامل پنج هزار و ۸۰۰ هکتار گندم، سه هزار و ۸۰۰ هکتار جو، سه هزار و ۲۰۰ هکتار چغندرقند، هزار و ۵۰۰ هکتار سیب‌ زمینی، سه هزار هکتار پسته و ۹ هزار و ۲۰۰ هکتار زعفران عنوان کرد.