۲۶ مورد مسمومیت تنفسی در ایلام؛ «قاتل خاموش» در کمین خانوارها
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: ۲۶ مورد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن از ابتدای سال تاکنون در استان ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «حمید صفرپور» رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام اظهار داشت: از آغاز سال جاری تاکنون ۲۶ نفر در نقاط مختلف استان بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شدهاند که خوشبختانه هیچ مورد فوتی گزارش نشده است.
وی افزود: از مجموع افراد مسمومشده، ۲۲ نفر به مراکز درمانی منتقل و چهار نفر نیز در محل حادثه درمان شدند.
صفرپور اضافه کرد: بیشترین موارد مسمومیت در شهرستان ایلام با ۱۱ مورد به ثبت رسیده و پس از آن مهران با هفت، چرداول و ایوان هر کدام با دو، سیروان با دو، دهلران و درهشهر هر کدام با یک مورد در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی یادآورشد: رعایت اصول ایمنی و استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، مهمترین راه پیشگیری از حوادث ناشی از گاز مونوکسیدکربن است.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اشاره به اینکه این گاز بیرنگ و بیبو به «قاتل خاموش» شهرت دارد، مطرح کرد: سردرد، سرگیجه، تهوع، استفراغ و بیهوشی از علائم اولیه مسمومیت با این گاز است.
وی از شهروندان خواست پیش از آغاز فصل سرما، نسبت به بررسی سلامت وسایل گرمایشی و اطمینان از باز بودن مسیر دودکشها اقدام کنند.