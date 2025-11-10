خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «حمید صفرپور» رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام اظهار داشت: از آغاز سال جاری تاکنون ۲۶ نفر در نقاط مختلف استان بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شده‌اند که خوشبختانه هیچ مورد فوتی گزارش نشده است. به گزارش؛ «حمید صفرپور» رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام اظهار داشت: از آغاز سال جاری تاکنون ۲۶ نفر در نقاط مختلف استان بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شده‌اند که خوشبختانه هیچ مورد فوتی گزارش نشده است.

وی افزود: از مجموع افراد مسموم‌شده، ۲۲ نفر به مراکز درمانی منتقل و چهار نفر نیز در محل حادثه درمان شدند.

صفرپور اضافه کرد: بیشترین موارد مسمومیت در شهرستان ایلام با ۱۱ مورد به ثبت رسیده و پس از آن مهران با هفت، چرداول و ایوان هر کدام با دو، سیروان با دو، دهلران و دره‌شهر هر کدام با یک مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی یادآورشد: رعایت اصول ایمنی و استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، مهم‌ترین راه پیشگیری از حوادث ناشی از گاز مونوکسیدکربن است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اشاره به اینکه این گاز بی‌رنگ و بی‌بو به «قاتل خاموش» شهرت دارد، مطرح کرد: سردرد، سرگیجه، تهوع، استفراغ و بی‌هوشی از علائم اولیه مسمومیت با این گاز است.

وی از شهروندان خواست پیش از آغاز فصل سرما، نسبت به بررسی سلامت وسایل گرمایشی و اطمینان از باز بودن مسیر دودکش‌ها اقدام کنند.