

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض، در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد، در مرحله فینال آراد مهدی‌زاده در ماده ۱۰۰ متر قورباغه با زمان. یک دقیقه و سه ثانیه و ۵۸ صدم ثانیه به مقام پنجم رسید.

این شناگر در مرحله نیمه نهایی زمان ۱ دقیقه و ۳ ثانیه و ۱۸ صدم ثانیه و در مرحله مقدماتی زمان ۱ دقیقه و ۳ ثانیه و ۹۹ صدم ثانیه را به ثبت رسانده بود،

۲۱ شناگر در این ماده رقابت کردند.