سی و دومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج ویژه خواهران با حضور بیش از ۵۰۰ قرآن آموز توکهور و هشتبندی شهرستان میناب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت صدیقه (س) توکهور و هشتبندی گفت: این مسابقات در دو رده نوجوان و جوان و در رشتههای حفظ قرآن، قرائت، ترتیل، روخوانی، روان خوانی، اقامه نماز و حفظ دعای فرج برگزار شد.
فریبا رستاخیز افزود: نفرات برتر این دوره از مسابقات به مرحله شهرستانی که نیمه دوم آذر ماه در میناب برگزار میشود، راه یافتند.