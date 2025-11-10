به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت صدیقه (س) توکهور و هشتبندی گفت: این مسابقات در دو رده نوجوان و جوان و در رشته‌های حفظ قرآن، قرائت، ترتیل، روخوانی، روان خوانی، اقامه نماز و حفظ دعای فرج برگزار شد.

فریبا رستاخیز افزود: نفرات برتر این دوره از مسابقات به مرحله شهرستانی که نیمه دوم آذر ماه در میناب برگزار می‌شود، راه یافتند.