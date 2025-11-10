پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،رئیس اداره اوقاف تویسرکان با اشاره به اینکه وقفهای جدید اگر منطبق بر نیازها و شرایط روز جامعه باشند میتوانند مشکلات بیشتری با دایره اثرگذاری گستردهتری برطرف کنند، افزود: وقفهای سنتی و آیینی نباید به بهانه نیازهای روز جامعه حذف و کنار زده شوند، اما باید با افق نگاهی روشن و جامع به سمت و سوی وقفهای متعدد در زمینههای جدید نیز حرکت کنیم.
وی ادامه داد: موضوعاتی مانند ترویج علوم و فنون مختلف مهارتی و کاربردی، اشتغالزایی، توانمندسازی معیشتی، آزادی زندانیان، فعالیتهای قرآنی و امور درمانی از جمله مهمترین زمینههایی است که وقفهای جدید باید به سمت آنها هدایت شوند.
مهدی محمدظاهری گفت: شهرستان تویسرکان با برخورداری از بقاع متبرکه، آب و هوا و اقلیمی دلپذیر و چشم اندازهای کمنظیر طبیعی، مستعد گسترش گردشگری مذهبی است که میتواند این شهرستان را متحول کند.
وی بیان کرد: شهرستان تویسرکان از۲۶ بقعه متبرک برخوردار است که از این تعداد ۲۳ مورد مربوط به امامزادهها، دو مورد مربوط به آرامگاه عالمان دینی و یک مورد نیز مربوط به حرم مطهر حضرت حبقوق نبی (ع) است که یک ظرفیت بینالمللی مذهبی، معنوی، تاریخی، فرهنگی و گردشگری به حساب میآید.
وی افزود: گسترش کارشناسانه و هدفمند گردشگری مذهبی به ویژه با ایجاد بهرهوری حداکثری از بارگاه حضرت حبقوق نبی (ع) میتواند بخشهای فرهنگی، گردشگری و اقتصادی شهرستان را در راستای توسعه عمومی متحول کند.
محمد ظاهری با اشاره به اینکه برخی مسئولان استانی و حتی کشوری با صراحت گفتهاند که تویسرکان با وجود بارگاه حبقوق نبی (ع) میتواند به یک قطب بینالمللی زیارتی و گردشگری تبدیل شود، تاکید کرد: دستیابی به این هدف مطلوب یک رویای دور از دسترس نیست بلکه یک حقیقت شدنی است.
وی ادامه داد: علاوه بر بارگاه حبقوق نبی (ع)، بقاع متبرکه زیادی مانند امامزاده اسماعیل (ع) سرابی، امامزاده ناصر (ع)، امامزاده ابراهیم (ع) بوجان، امامزاده عبدالله (ع) آرتیمان، امامزاده طاهر حاجی آباد، امامزاده هارون و امامزاده عبدالله کرزان و امامزاده محمد شان آباد با توجه به شرایط جغرافیایی، اقلیمی و طبیعت چشم نواز از ویژگیهای لازم برای تبدیل شدن به قطبهای گردشگری مذهبی برخوردار هستند.
محمدظاهری تصریح کرد: علاوه بر توسعه فیزیکی و سختافزاری و ساماندهی بیشتر ساختمان این امامزادهها، به استفاده حداکثری از ظرفیت فضای مجازی برای معرفی آنها به مردم ایران زمین نیاز داریم.
محمدظاهری با اشاره به اینکه برای تحقق وقفهای جدید با نیازهای روز جامعه، اقدامات مشاورهای و کارشناسیهای مختلف از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه در حال اجراست، بیان کرد: گسترش هدفمند وقفهای جدید میتواند بسیاری از مشکلات اجتماعی، علمی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را برطرف کند.