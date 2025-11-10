به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان از ۲۳ تا ۲۸ آبان ماه در شهر اردبیل برگزار می‌شود.

در این اردو ۶ کشتی گیر مازندرانی به همراه دیگر کشتی گیران دعوت شده، خودشان را برای مسابقات پیش رو آماده می‌کنند.

اسامی نفرات دعوت شده به اردو که باید تا قبل از ساعت ۱۵ روز جمعه ۲۳ آبان ماه در محل اردو حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۳۵ کیلوگرم: مازیار شاه باز نژاد (خوزستان) محمد تازه منش (مازندران) محمدطا‌ها محمدی (گلستان) یاشار سلیمیان (اصفهان) محمد مهدوی (اردبیل)

۳۸ کیلوگرم: عباس نظری (لرستان) محمد بزرگی (قم) امیرعباس باباجان زاده (مازندران) زانا محمدی سرواله (کردستان)

۴۱ کیلوگرم: مرتضی کاظمی (فارس) امیررضا عسکری (چهارمحال و بختیاری) سجاد محمدی (اروند) محمدصدرا زاهد (اردبیل)

۴۴ کیلوگرم: امیرحسین ضباطی (بوشهر) ابراهیم مهمدی (خوزستان) امیرمحمد علیرضاپور (کرمان) فرید همتی (لرستان) علی اصغر دهقان (اردبیل)

۴۸ کیلوگرم: حسین ابراهیمی (قم) محمد پورابراهیمی (کهگیلویه و بویراحمد) امیررضا علیزاده (مازندران) ابوالفضل حاجی وند (خوزستان) میرپوریا عزیزی (اردبیل)

۵۲ کیلوگرم: امیرعلی گودرزی (تهران) محمدطا‌ها زنگنه (مرکزی) علی محمدی نسب (مازندران) امیرعلی شول (کرمان)

۵۷ کیلوگرم: پرهام شفاهی (فارس) امیرعلی احمدی (تهران) محمدطا‌ها یزدانی نژاد (تهران) مانی توکلی (مازندران)

۶۲ کیلوگرم: بنیامین شکارچی (ایلام) محمدطا‌ها سیفی (لرستان) امیررضا یوسف آبادی (خراسان رضوی) امیرعلی زارع پور (کهگیلویه و بویراحمد)

۶۸ کیلوگرم: ارشیا حیدری (خوزستان) سید محمدحسام خاتمی (تهران) پوریا علم قلی سنجبد (البرز) مسعود لک جای قلعه (اصفهان)

۷۵ کیلوگرم: پارسا فضل اللهی (چهارمحال و بختیاری) عرشیا محمدی (مازندران) محمدآران احمدی (کردستان) یاسین واحدالحسینی (خراسان رضوی)

۸۵ کیلوگرم: علی آهنگر (گلستان) محمد کیان گراوند (لرستان) فرشید روحی (اردبیل) امیرعلی دورانی (خراسان رضوی)

۱۰۰ کیلوگرمک مهیار محمدزاده (تهران) مهران سعیدی زن آبادی (اردبیل) حسین ده کاید (بوشهر) برهان صوفی نژاد (گیلان)

سرمربی: داود گیل نیرنگ

مربیان: بشیر باباجان زاده (مازندران) ماشاء اله آبادیان (خوزستان)

مربیان ادواری با معرفی اندیشکده: غلامرضا باغبانی (خوزستان) وحید کاظمی (لرستان) عباس زیارتی (بوشهر) میلاد اسکندری (قم) بهرام گودرزی (تهران) سعید عزیزی (ایلام) محسن رئیسی (چهارمحال و بختیاری) میثم آهنگر (گلستان) مهدی رجبی (فارس) دو مربی با معرفی هیئت کتی استان اردبیل

مسئول فرهنگی رده نونهالان: مهدی عبداللهی

مربی بدنساز: رضا شورمج

نشانی: اردبیل، شهرک سبلان، خیابان باکری، جنب دانگاه سما، خانه کتی مرحوم جابر عباس زاده