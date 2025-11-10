اسفناج، برکلی، فلفل دلمه‌ای، لوبیا سبز و گل‌کلم از بهترین سبزیجات برای کنترل طبیعی قند خون هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اسفناج، برکلی، فلفل دلمه‌ای، لوبیا سبز و گل‌کلم از بهترین سبزیجات برای کنترل طبیعی قند خون هستند. این سبزیجات با فیبر بالا، شاخص گلایسمی پایین و آنتی‌اکسیدان‌های قوی، به کاهش التهاب و افزایش حساسیت به انسولین کمک می‌کنند.

به نقل از indiatimes، داشتن دیابت به معنی خداحافظی با غذای خوشمزه نیست!

افزودن سبزیجات تازه و سرشار از مواد مغذی به رژیم غذایی، یکی از بهترین راه‌ها برای کنترل قند خون است. برخی سبزیجات به‌ویژه به دلیل فیبر بالا، شاخص گلایسمی پایین و ویتامین‌ها و مواد معدنی فراوان برای افراد دیابتی مفیدتر هستند.

پنج سبزی مؤثر برای کنترل قند خون معرفی شده‌اند:

۱. اسفناج

اسفناج بسیار کم‌کربوهیدرات است (حدود ۱ گرم در هر فنجان برگ خام) و سرشار از فیبر، منیزیم و پتاسیم است که هر سه به کنترل قند خون کمک می‌کنند. ماده‌ای به نام آلفا-لیپوئیک اسید در اسفناج به بهبود حساسیت به انسولین کمک می‌کند.

می‌توانید آن را در اسموتی، سالاد یا به‌صورت تفت‌داده با سیر مصرف کنید.

۲. کلم‌بروکلی

بروکلی سرشار از فیبر، ویتامین C و K و ترکیبی به نام سولفورافان (Sulforaphane) است که طبق مطالعات، باعث کاهش التهاب و بهبود کنترل قند خون در دیابت نوع ۲ می‌شود. مصرف منظم آن می‌تواند مقاومت به انسولین و استرس اکسیداتیو را کاهش دهد.

۳. فلفل دلمه‌ای

فلفل دلمه‌ای کالری و کربوهیدرات کمی دارد، اما غنی از ویتامین C و آنتی‌اکسیدان‌هایی مانند بتاکاروتن و فلاونوئیدهاست. تحقیقات نشان می‌دهد عصاره فلفل قرمز می‌تواند اثر ضد دیابتی داشته باشد و به متعادل‌سازی قند خون کمک کند.

۴. لوبیا سبز

لوبیا سبز کم‌کالری و کم‌کربوهیدرات است و منبع خوبی از فیبر و ویتامین A محسوب می‌شود. برخلاف برخی حبوبات، قند خون را به طور قابل توجهی بالا نمی‌برد.

مطالعات نشان داده‌اند غلاف لوبیا سبز ممکن است به مدیریت دیابت نوع ۲ از طریق کاهش جذب قند کمک کند.

۵. گل‌کلم

گل‌کلم غنی از ویتامین C و فولات است و مانند برکلی دارای ترکیباتی است که استرس اکسیداتیو و التهاب را کاهش می‌دهد. این سبزی فیبردار و خوش‌طعم است و در انواع غذا‌ها قابل استفاده است.

مطالعات NIH نشان داده‌اند که سبزیجات چلیپایی مانند گل‌کلم اثر ضد دیابتی طبیعی دارند.

برای کنترل بهتر قند خون، رژیم غذایی متعادل شامل غلات کامل، پروتئین‌های بدون چربی و سبزیجات تازه ضروری است. همچنین ورزش منظم، خواب کافی و کنترل استرس نقش مهمی در پایداری قند خون دارند.